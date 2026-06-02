PIB de Rondônia dispara e coloca o estado entre os que mais crescem no Brasil

Por Vanessa Moura

Publicada em 02/06/2026 às 14h58

O Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia disparou nos últimos anos, atingindo um aumento de 76,54% na sua economia em relação a 2019. O salto foi de R$ 47,091 bilhões para R$ 83,134 bilhões em 2026, evidenciando evolução na velocidade do crescimento econômico do estado. O resultado coloca o estado em patamar de destaque nacional, figurando entre as economias mais dinâmicas e promissoras do Brasil.

O PIB representa a força da economia de um estado, sendo o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos. Ele é um dos principais indicadores utilizados para classificar as regiões como ricas, pobres ou em desenvolvimento. Quando o PIB dispara, como é o caso de Rondônia, torna-se a expressão máxima de progresso.

INVESTIMENTOS INÉDITOS

Essa conquista, para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é resultado do esforço da população, que aproveita as oportunidades com dedicação, produzindo com qualidade, sustentabilidade e conquistando prêmios, levando o estado a obter notoriedade no cenário nacional e internacional, e é impulsionado também pelas políticas públicas inéditas do governo de Rondônia voltadas a tornar o estado mais próspero.

“Rondônia conquistou nos últimos anos um dos ambientes mais favoráveis para os negócios da cidade e do campo prosperarem, bate recorde de exportações e tem uma das menores taxas de desemprego do Brasil. Vivenciou um salto histórico de investimentos e está em evidência pelos indicadores econômicos positivos e pelas conquistas alcançadas, sobressaindo como um dos melhores lugares para viver e trabalhar do país”, salientou Marcos Rocha.

Destaque na Região Norte

De 2019 a 2023, último ano de divulgação do PIB oficial pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado apresentou o maior crescimento percentual em valor bruto do período no Norte, com aumento de 62,37%, conquistando o posto de terceira maior economia da região Norte.

E conquistou 76,54% de crescimento de 2019 a 2026 considerando também as estimativas referente aos anos de 2024 a 2026, ocupando a sétima colocação no cenário nacional.

IMPACTO DO PIB EM CRESCIMENTO

Quando o PIB cresce, a economia gira mais rápido. Veja como isso reflete na realidade dos rondonienses:

Mais Emprego:

Empresas produzem mais e, por isso, contratam mais gente. Com a economia aquecida, Rondônia se destaca e registra uma das menores taxas de desemprego do Brasil.

Melhores Salários:

Com mais necessidade de profissionais, os salários tendem a subir e ficar mais competitivos. O estado vive um momento histórico: Rondônia alcançou recentemente o maior rendimento médio mensal da sua série histórica. No estado, a população nunca teve ganhos tão altos.

Mais Dinheiro no Bolso: Com mais oportunidades e renda em alta, as famílias ganham estabilidade e maior poder de compra para investir em qualidade de vida.

Serviços Públicos Melhores: Com mais consumo pelos cidadãos há uma maior arrecadação do Estado, o que permite ampliar investimentos essenciais, como programas sociais, saúde, educação, segurança e fomento à agricultura familiar e obras de infraestrutura que impactam o dia a dia.

Evolução de Rondônia (De 2019 a 2026)

2019: R$ 47,091 bilhões (PIB oficial).

2020: R$ 51,599 bilhões (PIB oficial).

2021: R$ 58,170 bilhões (PIB oficial).

2022: R$ 66,795 bilhões (PIB oficial).

2023: R$ 76,456 bilhões (PIB oficial).

2024: R$ 79,438 bilhões (PIB estimado).

2025: R$ 81,424 bilhões (PIB estimado).

2026: R$ 83,134 bilhões (PIB estimado).

Evolução atual: Crescimento de 76,54%

O ciclo atual superou o anterior tanto em valores absolutos (injetou R$ 18,703 bilhões a mais na economia) quanto no ritmo percentual de crescimento (13,66 % acima).

Evolução de Rondônia (De 2011 a 2018)

2011: R$ 27,575 bilhões (PIB oficial).

2012: R$ 30,113 bilhões (PIB oficial).

2013: R$ 31,121 bilhões (PIB oficial).

2014: R$ 34,031 bilhões (PIB oficial).

2015: R$ 36,563 bilhões (PIB oficial).

2016: R$ 39,460 bilhões (PIB oficial).

2017: R$ 43,516 bilhões (PIB oficial).

2018: R$ 44,914 bilhões (PIB oficial).

Evolução anterior: Crescimento de 62,88%).

Ranking de Crescimento do PIB por Estado (2019 – 2026)

Mato Grosso (MT): 119,03%

Mato Grosso do Sul (MS): 97,99%

Roraima (RR): 92,82%

Tocantins (TO): 88,28%

Acre (AC): 77,80%

Goiás (GO): 77,35%

Rondônia (RO): 76,54%

Santa Catarina (SC): 74,04%

Amapá (AP): 70,27%

Maranhão (MA): 68,73%

Espírito Santo (ES): 66,28%

Piauí (PI): 66,14%

Alagoas (AL): 62,52%

Rio de Janeiro (RJ): 61,55%

Ceará (CE): 60,03%

Bahia (BA): 57,81%

Pará (PA): 57,52%

Amazonas (AM): 57,47%

Paraná (PR): 57,03%

São Paulo (SP): 52,89%

Paraíba (PB): 52,76%

Rio Grande do Norte (RN): 52,38%

Minas Gerais (MG): 49,11%

Pernambuco (PE): 48,84%

Sergipe (SE): 45,12%

Distrito Federal (DF): 42,92%

Rio Grande do Sul (RS): 39,51%

Média Nacional – Brasil (Total): 59,36%

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Entre as políticas públicas do Governo de Rondônia, destacam-se:

Maior temporada de capacitação gratuita dos rondonienses, especialmente por meio do Programa Vencer da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e da expansão dos cursos pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep);

Apoio a prosperidade dos negócios, com simplificação, agilidade, modernização e menor custo para abertura de empresas e linha especial de crédito para manutenção dos empreendimentos;

Fortalecimento do agronegócio e agricultura familiar, com distribuição gratuita de mudas de café e cacau clonais, criação da Feira Tecnológica Robustas Amazônicos, destinação de equipamentos e maquinários, modernização dos serviços, valorização das cadeias produtivas com premiações, melhorias de infraestrutura logística, incentivo a qualidade, sustentabilidade e à agroindustrialização da produção do campo;

Promoção dos produtos de Rondônia em missões nacionais e internacionais, com governo, produtores e empreendedores unindo esforços para mostrar a qualidade da produção rondoniense e conquistando novos destinos para exportações.