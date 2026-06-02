PIB de Rondônia dispara e coloca o estado entre os que mais crescem no Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia disparou nos últimos anos, atingindo um aumento de 76,54% na sua economia em relação a 2019. O salto foi de R$ 47,091 bilhões para R$ 83,134 bilhões em 2026, evidenciando evolução na velocidade do crescimento econômico do estado. O resultado coloca o estado em patamar de destaque nacional, figurando entre as economias mais dinâmicas e promissoras do Brasil.
O PIB representa a força da economia de um estado, sendo o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos. Ele é um dos principais indicadores utilizados para classificar as regiões como ricas, pobres ou em desenvolvimento. Quando o PIB dispara, como é o caso de Rondônia, torna-se a expressão máxima de progresso.
INVESTIMENTOS INÉDITOS
Essa conquista, para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é resultado do esforço da população, que aproveita as oportunidades com dedicação, produzindo com qualidade, sustentabilidade e conquistando prêmios, levando o estado a obter notoriedade no cenário nacional e internacional, e é impulsionado também pelas políticas públicas inéditas do governo de Rondônia voltadas a tornar o estado mais próspero.
“Rondônia conquistou nos últimos anos um dos ambientes mais favoráveis para os negócios da cidade e do campo prosperarem, bate recorde de exportações e tem uma das menores taxas de desemprego do Brasil. Vivenciou um salto histórico de investimentos e está em evidência pelos indicadores econômicos positivos e pelas conquistas alcançadas, sobressaindo como um dos melhores lugares para viver e trabalhar do país”, salientou Marcos Rocha.
Destaque na Região Norte
De 2019 a 2023, último ano de divulgação do PIB oficial pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado apresentou o maior crescimento percentual em valor bruto do período no Norte, com aumento de 62,37%, conquistando o posto de terceira maior economia da região Norte.
E conquistou 76,54% de crescimento de 2019 a 2026 considerando também as estimativas referente aos anos de 2024 a 2026, ocupando a sétima colocação no cenário nacional.
IMPACTO DO PIB EM CRESCIMENTO
Quando o PIB cresce, a economia gira mais rápido. Veja como isso reflete na realidade dos rondonienses:
Mais Emprego:
Empresas produzem mais e, por isso, contratam mais gente. Com a economia aquecida, Rondônia se destaca e registra uma das menores taxas de desemprego do Brasil.
Melhores Salários:
Com mais necessidade de profissionais, os salários tendem a subir e ficar mais competitivos. O estado vive um momento histórico: Rondônia alcançou recentemente o maior rendimento médio mensal da sua série histórica. No estado, a população nunca teve ganhos tão altos.
Mais Dinheiro no Bolso: Com mais oportunidades e renda em alta, as famílias ganham estabilidade e maior poder de compra para investir em qualidade de vida.
Serviços Públicos Melhores: Com mais consumo pelos cidadãos há uma maior arrecadação do Estado, o que permite ampliar investimentos essenciais, como programas sociais, saúde, educação, segurança e fomento à agricultura familiar e obras de infraestrutura que impactam o dia a dia.
Evolução de Rondônia (De 2019 a 2026)
2019: R$ 47,091 bilhões (PIB oficial).
2020: R$ 51,599 bilhões (PIB oficial).
2021: R$ 58,170 bilhões (PIB oficial).
2022: R$ 66,795 bilhões (PIB oficial).
2023: R$ 76,456 bilhões (PIB oficial).
2024: R$ 79,438 bilhões (PIB estimado).
2025: R$ 81,424 bilhões (PIB estimado).
2026: R$ 83,134 bilhões (PIB estimado).
Evolução atual: Crescimento de 76,54%
O ciclo atual superou o anterior tanto em valores absolutos (injetou R$ 18,703 bilhões a mais na economia) quanto no ritmo percentual de crescimento (13,66 % acima).
Evolução de Rondônia (De 2011 a 2018)
2011: R$ 27,575 bilhões (PIB oficial).
2012: R$ 30,113 bilhões (PIB oficial).
2013: R$ 31,121 bilhões (PIB oficial).
2014: R$ 34,031 bilhões (PIB oficial).
2015: R$ 36,563 bilhões (PIB oficial).
2016: R$ 39,460 bilhões (PIB oficial).
2017: R$ 43,516 bilhões (PIB oficial).
2018: R$ 44,914 bilhões (PIB oficial).
Evolução anterior: Crescimento de 62,88%).
Ranking de Crescimento do PIB por Estado (2019 – 2026)
Mato Grosso (MT): 119,03%
Mato Grosso do Sul (MS): 97,99%
Roraima (RR): 92,82%
Tocantins (TO): 88,28%
Acre (AC): 77,80%
Goiás (GO): 77,35%
Rondônia (RO): 76,54%
Santa Catarina (SC): 74,04%
Amapá (AP): 70,27%
Maranhão (MA): 68,73%
Espírito Santo (ES): 66,28%
Piauí (PI): 66,14%
Alagoas (AL): 62,52%
Rio de Janeiro (RJ): 61,55%
Ceará (CE): 60,03%
Bahia (BA): 57,81%
Pará (PA): 57,52%
Amazonas (AM): 57,47%
Paraná (PR): 57,03%
São Paulo (SP): 52,89%
Paraíba (PB): 52,76%
Rio Grande do Norte (RN): 52,38%
Minas Gerais (MG): 49,11%
Pernambuco (PE): 48,84%
Sergipe (SE): 45,12%
Distrito Federal (DF): 42,92%
Rio Grande do Sul (RS): 39,51%
Média Nacional – Brasil (Total): 59,36%
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Entre as políticas públicas do Governo de Rondônia, destacam-se:
Maior temporada de capacitação gratuita dos rondonienses, especialmente por meio do Programa Vencer da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e da expansão dos cursos pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep);
Apoio a prosperidade dos negócios, com simplificação, agilidade, modernização e menor custo para abertura de empresas e linha especial de crédito para manutenção dos empreendimentos;
Fortalecimento do agronegócio e agricultura familiar, com distribuição gratuita de mudas de café e cacau clonais, criação da Feira Tecnológica Robustas Amazônicos, destinação de equipamentos e maquinários, modernização dos serviços, valorização das cadeias produtivas com premiações, melhorias de infraestrutura logística, incentivo a qualidade, sustentabilidade e à agroindustrialização da produção do campo;
Promoção dos produtos de Rondônia em missões nacionais e internacionais, com governo, produtores e empreendedores unindo esforços para mostrar a qualidade da produção rondoniense e conquistando novos destinos para exportações.
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