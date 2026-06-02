Obras da Rua Capão da Canoa avançam e levam esperança aos moradores do bairro Três Marias

Por Letícia Regis

Publicada em 02/06/2026 às 11h34

Após um período de paralisação causado por problemas técnicos identificados no projeto original, as obras de infraestrutura da Rua Capão da Canoa, no bairro Três Marias, seguem avançando desde que foram retomadas pela Prefeitura de Porto Velho. A intervenção, considerada essencial para melhorar a mobilidade urbana e solucionar antigos problemas de drenagem da região, voltou a ser executada após uma revisão técnica que garantiu mais segurança e viabilidade à obra.

Equipes trabalham na execução da drenagem, terraplanagem e preparação da pavimentação da via, levando esperança e expectativa aos moradores que aguardavam há anos por melhorias na infraestrutura do bairro. Durante muito tempo, quem vive ou circula pela região enfrentou dificuldades diárias, principalmente no período chuvoso, quando a lama e os alagamentos comprometiam o acesso às residências e o tráfego de veículos. No verão, a poeira também fazia parte da rotina da comunidade.

Moradora do bairro Três Marias há mais de 20 anos, Francisca Ferreira acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas pela comunidade e agora observa a transformação da região com esperança e gratidão.

“Lembro quando cheguei aqui e as ruas eram tomadas por lama, mato e muita poeira. A gente tinha muita dificuldade para se locomover, principalmente no período de chuva. Hoje fico feliz e agradecida por esse trabalho que mudou a nossa realidade”, destacou ela com um sorriso no rosto.

O objetivo é garantir que a obra seja concluída com mais eficiência e qualidade, atendendo às necessidades reais da população. O novo sistema de drenagem implantado na via deve contribuir diretamente para reduzir os pontos de alagamento registrados durante o inverno amazônico, além de proporcionar mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres.

Além disso, a obra também representa um importante avanço para a mobilidade urbana do bairro Três Marias, melhorando a trafegabilidade e oferecendo mais conforto para moradores e comerciantes que utilizam diariamente a Rua Capão da Canoa.

Para Leandro Barros, que trabalha com vendas e circula diariamente pela região, a melhoria na infraestrutura da via já faz diferença na rotina de quem depende do acesso para trabalhar.

“Essa rua estava em uma situação muito precária, com muitos buracos, cascalho e poeira. Isso dificultava bastante o acesso dos moradores e também de quem precisava passar por aqui todos os dias. Como trabalho com vendas na região há bastante tempo, hoje posso dizer que a mudança já é visível. O acesso ficou muito mais rápido, fácil e seguro, tanto para mim quanto para os clientes”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltou que a retomada da obra só foi possível após uma revisão técnica detalhada do projeto original, que permitiu corrigir inconsistências e garantir mais segurança à execução.

“Esse trabalho de revisão foi fundamental para que pudéssemos corrigir pontos críticos do projeto e garantir uma execução mais segura e eficiente. Agora, com a obra retomada, estamos entregando uma solução definitiva para os problemas de drenagem e mobilidade da Rua Capão da Canoa, com mais qualidade e durabilidade para a população”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a obra representa o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população.

“Estamos trabalhando para corrigir problemas históricos da cidade com responsabilidade técnica e planejamento. Cada obra retomada ou concluída representa mais dignidade para a população e mais eficiência na aplicação dos recursos públicos. A Rua Capão da Canoa é um exemplo claro desse compromisso com resultados reais para quem mais precisa”.

Segundo a Prefeitura de Porto Velho, a retomada das obras só foi possível após a identificação e correção de inconsistências técnicas no projeto original.

A continuidade da obra reforça o compromisso da administração municipal em revisar projetos, corrigir falhas e garantir que investimentos importantes para a cidade sejam concluídos de forma responsável e eficiente. Mais do que uma intervenção urbana, a obra da Rua Capão da Canoa representa uma resposta às demandas da população e um passo importante para melhorar as condições de mobilidade e infraestrutura em uma das regiões que mais necessitavam de atenção.