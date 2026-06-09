O TEMPO E A TEMPERATURA: terça-feira (09) com pancadas de chuva no Norte

Por Sophia Stein

Publicada em 09/06/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a região Norte nesta terça-feira (09), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de pancadas de chuva que podem ser acompanhadas por trovoadas isoladas no Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Possibilidade de chuva em Rondônia e na microrregião de Bico do Papagaio, no Tocantins.

Nas demais áreas do Tocantins, tempo aberto e sem previsão de chuva.

Entre as capitais, a mínima prevista é de 21ºC em Palmas, enquanto a máxima pode chegar aos 36ºC também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)