O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado (06) com pancadas de chuva no Norte

A previsão do tempo para a região Norte neste sábado (06), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de pancadas de chuva que podem ser acompanhadas por trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. O mesmo acontece na mesorregião de Vale do Juruá, no e Acre e microrregião de Porto Velho, em Rondônia.
No Tocantins e demais áreas do Acre e Rondônia, variação de nuvens, mas sem previsão de chuva.
Entre as capitais, a mínima prevista é de 20ºC em Palmas, enquanto a máxima pode chegar aos 34ºC também em Palmas e em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!