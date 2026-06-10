O TEMPO E A TEMPERATURA: quarta-feira (10) chuvosa no Norte

Por Sophia Stein

Publicada em 10/06/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a região Norte nesta quarta-feira (10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de fortes chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas no Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.

No Tocantins, variação entre muitas e poucas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Entre as capitais, a mínima prevista é de 20ºC em Palmas, enquanto a máxima pode chegar aos 33ºC também em Palmas e em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).