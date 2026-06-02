O TEMPO E A TEMPERATURA: Acre, Rondônia e Tocantins terão tempo firme e quente

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 02/06/2026 às 07h50

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para terça-feira (2) na Região Norte é de condições climáticas distintas entre o norte e o sul da região.

O INMET mantém alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com pancadas frequentes e trovoadas isoladas em áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará.

Já no sul, o tempo permanece firme e quente. Acre, Rondônia e Tocantins terão predomínio de sol entre poucas nuvens, baixa umidade relativa do ar durante a tarde e influência de uma massa de ar seco.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 36°C em Tocantins.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).