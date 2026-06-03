O TEMPO E A TEMPERATURA: Acre, Rondônia e Tocantins terão predomínio de tempo firme e sol forte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 03/06/2026 às 07h50

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para esta quarta-feira (3) na Região Norte indica forte contraste climático entre as áreas do centro-norte e do sul da região.

Amazonas, Roraima e Amapá permanecem sob forte instabilidade, com pancadas de chuva que podem ser intensas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

No Pará, o cenário também é de instabilidade no centro e norte do estado, incluindo Belém, com chuvas isoladas e trovoadas ao longo da tarde e noite.

Por outro lado, o sul da Região Norte já começa a sentir o avanço do período de seca, conhecido como “verão amazônico”. Acre, Rondônia e Tocantins terão predomínio de tempo firme, sol forte e baixa umidade do ar, com destaque para o Tocantins, que entra em condição de estiagem mais intensa. Nessas áreas, as temperaturas sobem durante a tarde e a ausência de chuva reforça o clima seco.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C em Tocantins.

