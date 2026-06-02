Nova lavanderia industrial amplia estrutura e oportunidades de ressocialização em unidade prisional de Vilhena

Por Beatriz Ribeiro

Publicada em 02/06/2026 às 16h42

A entrega da nova lavanderia industrial do Centro de Ressocialização Cone Sul marcou mais um avanço na infraestrutura do sistema prisional de Rondônia. A estrutura, construída com mão de obra 100% reeducanda, foi inaugurada na sexta-feira (29), em Vilhena, com o objetivo de fortalecer as ações de ressocialização, promover melhores condições de saúde e higiene na unidade e ampliar as oportunidades de trabalho para pessoas privadas de liberdade.

A iniciativa integra as ações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) e o Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Vilhena. A nova lavanderia foi planejada para atender às demandas da unidade prisional, contribuindo para a organização do ambiente e para a melhoria das condições sanitárias dos internos e servidores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação reforça o compromisso da gestão estadual com as políticas públicas de reinserção social. “A lavanderia representa mais saúde, organização e também um caminho de recomeço para os reeducandos que irão trabalhar no local”, salientou.

RESSOCIALIZAÇÃO E TRABALHO

Nova lavanderia industrial fortalece saúde e ressocialização no Centro de Ressocialização Cone Sul

A diretora de Políticas Penais da Sejus, Larissa Guedes, enfatizou que a entrega da lavanderia representa um marco para o sistema prisional estadual e reforça a importância do trabalho conjunto entre as instituições envolvidas. “Esta é a terceira lavanderia industrial desse porte entregue no sistema prisional e representa uma importante evolução na infraestrutura das unidades. Estamos falando de saúde, cuidado e qualidade de vida para as pessoas privadas de liberdade e também para os servidores que atuam diariamente nesses espaços. Essa conquista é resultado de um trabalho colaborativo, de uma engrenagem que precisa funcionar da gestão até a execução. Além disso, amplia oportunidades de trabalho e fortalece a reintegração social, permitindo que essas pessoas retornem à sociedade com novas perspectivas e experiências profissionais.”

ESTRUTURA QUE GERA RESULTADOS

A lavanderia industrial passa a integrar o conjunto de melhorias implementadas no sistema prisional estadual, seguindo modelo já adotado em outras unidades prisionais de Rondônia. O espaço foi construído para ser operado por reeducandos e conta com uma lavadora e uma secadora. Os equipamentos foram adquiridos pelo Conselho da Comunidade, com investimento de R$ 260 mil.

Estrutura foi construída com mão de obra reeducanda e amplia oportunidades de trabalho no sistema prisional

A juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vilhena, Ligiane Zigiotto, destacou a importância da união de esforços para transformar desafios em soluções concretas dentro do sistema prisional. “Cada melhoria realizada na estrutura das unidades traz benefícios que vão sendo percebidos ao longo do tempo. Este projeto só se tornou realidade graças ao envolvimento da direção da unidade, dos policiais penais, dos membros do Conselho da Comunidade e de todos os parceiros que acreditaram na iniciativa. O trabalho é coletivo e os resultados demonstram que estamos no caminho certo para promover avanços cada vez maiores.”

INVESTIMENTO EM DIGNIDADE

O secretário da Sejus, Marcus Rito, ressaltou que a entrega da lavanderia fortalece a política de humanização do sistema prisional e amplia as oportunidades de ressocialização. “Estamos avançando na construção de um sistema prisional mais organizado, humano e eficiente. Investimentos como este impactam diretamente a saúde, a segurança e a valorização do trabalho desenvolvido pelos reeducandos. É uma iniciativa que gera benefícios permanentes para a unidade e reforça nosso compromisso com a reintegração social.”