Na Semana do Meio Ambiente, governo de Rondônia promove ações integradas de conscientização ambiental em Porto Velho

Por Jorge Fernando

Publicada em 05/06/2026 às 16h00

A Semana do Meio Ambiente segue reunindo uma série de ações voltadas à conscientização ambiental e à preservação dos recursos naturais em diferentes localidades em Porto Velho. Promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), a programação é desenvolvida pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em parceria com instituições públicas e privadas, alcançando estudantes, servidores e a comunidade em geral.

Além das atividades realizadas na Capital, as ações de educação ambiental continuam ao longo do mês de junho em diferentes regiões do estado, ampliando o alcance das iniciativas e reforçando a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental.

Ao longo da programação, são realizadas palestras, workshops, mesas-redondas, atividades educativas, blitz de conscientização, coleta de resíduos eletrônicos e atendimentos voltados à orientação ambiental para a população. As ações ampliam o debate sobre sustentabilidade, prevenção às queimadas, conservação dos recursos naturais e gestão adequada de resíduos sólidos.

Foram entregues 1.200 sementes de espécies florestais nativas e 500 mudas de plantas

Durante a Semana do Meio Ambiente, já foram distribuídas 1.200 sementes de espécies florestais nativas e 500 mudas de plantas, incentivando a recuperação de áreas verdes e intensificando a consciência ambiental entre os participantes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Semana do Meio Ambiente é um instrumento de conscientização e mobilização social em favor da sustentabilidade. “Ela representa um momento de reflexão e compromisso com a preservação dos recursos naturais e, para isso temos trabalhado no aprimoramento das políticas públicas ambientais que conciliam desenvolvimento e sustentabilidade, aproximando a sociedade dessa discussão tão necessária para o presente e o futuro do nosso estado”, salientou.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A coordenadora da Ceam, Deigna Lais Oliviak, destacou que a programação foi construída com foco na conscientização da população sobre os desafios ambientais cada vez mais presentes. “Vivemos a expectativa de eventos extremos ocasionados por fenômenos naturais, como El Niño, por isso aproveitamos a programação da Semana do Meio Ambiente para sensibilizar a população quanto a esses efeitos. Toda a programação foi pensada no sentido de conscientizar a sociedade para a necessidade de cuidados com a preservação ambiental e, a inclusão dos alunos nessa discussão é fundamental para alcançarmos os objetivos.”

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a programação reforça o engajamento do governo estadual com a educação ambiental e a construção de uma cultura de responsabilidade compartilhada. “A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade para ampliar o diálogo com a sociedade e intensificar a conscientização sobre temas fundamentais para a qualidade de vida da população. Cada atividade foi planejada para incentivar a participação social e destacar a importância da preservação ambiental como responsabilidade de todos.”