Município de Porto Velho avança no planejamento de novas sedes para Conselhos Tutelares 

Por Alex Fontes

Publicada em 08/06/2026 às 16h36

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), promoveu na última semana uma importante reunião institucional com o objetivo de fortalecer a cooperação entre as secretarias municipais e avançar no planejamento para a implantação de cinco novas unidades de Conselhos Tutelares no município.

O encontro foi conduzido pelo secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, e pela secretária adjunta da Semdec, Lu Rapozo, contando com a participação do secretário Paulo Afonso, representando a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), acompanhado por sua equipe de assessoria técnica.

A reunião, solicitada pela Semias, teve como foco a identificação e a viabilização de áreas públicas adequadas para a construção de cinco Conselhos Tutelares, sendo quatro localizados no perímetro urbano da capital e um no distrito de Jaci-Paraná.

Entre as regiões consideradas prioritárias para receber as futuras unidades estão a região Central, a Cohab, na região Sul, o bairro Tiradentes, na região Leste, o conjunto Alphaville, na região Norte, além do distrito de Jaci-Paraná.

A proposta busca atender ao crescimento da demanda pelos serviços de proteção à infância e à adolescência, descentralizando o atendimento e aproximando a rede de garantia de direitos das comunidades que mais necessitam desse suporte. A escolha das áreas levará em consideração fatores técnicos, urbanísticos e sociais, visando oferecer melhores condições de acesso à população.

Durante a reunião, o secretário Raimundo Alencar destacou a relevância da união entre as instituições municipais para a construção de soluções que beneficiem diretamente a sociedade. Demonstrando sensibilidade à causa e comprometimento com as necessidades da população, o secretário reafirmou o apoio da Semdec na busca por áreas que atendam às exigências do projeto, colocando a estrutura técnica da secretaria à disposição para colaborar em todas as etapas necessárias.

A secretária adjunta Lu Rapozo também ressaltou a importância do trabalho integrado entre as pastas municipais, reforçando o empenho da equipe técnica da Semdec em contribuir para que a iniciativa avance de forma planejada e eficiente, garantindo resultados concretos para a população porto-velhense.

O prefeito Léo Moraes destacou que a ampliação dos Conselhos Tutelares faz parte do compromisso da gestão em fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes em todas as regiões do município.

“Nosso objetivo é aproximar cada vez mais os serviços públicos da população e garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos protegidos de forma eficiente. A implantação de novas unidades dos Conselhos Tutelares representa um avanço importante para ampliar o atendimento, fortalecer a rede de proteção social e oferecer mais suporte às famílias que necessitam desse acompanhamento”, afirmou o prefeito.

Representando a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), o secretário Paulo Afonso enfatizou que a ampliação da estrutura dos Conselhos Tutelares representa um investimento direto na proteção das crianças e adolescentes do município, agradecendo a receptividade da Semdec e a disposição demonstrada pela gestão em colaborar com a iniciativa.

A reunião reforçou o compromisso da administração municipal com o planejamento urbano responsável, a integração institucional e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção social, consolidando mais uma importante parceria em benefício das famílias de Porto Velho e do distrito de Jaci-Paraná.

Por meio da atuação conjunta entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) e a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), a Prefeitura de Porto Velho segue trabalhando para ampliar a presença do poder público nas regiões que apresentam maior demanda social, promovendo mais dignidade, acesso aos serviços e proteção às crianças, adolescentes e famílias do município.