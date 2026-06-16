Mulher é agredida com chute no rosto durante discussão com companheiro

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro durante uma discussão na madrugada desta terça-feira (16), em uma vila de apartamentos localizada na Rua Presbítero Honorato Pereira, no bairro São Francisco, em Ji-Paraná.
Segundo informações apuradas, o casal havia consumido bebida alcoólica antes de retornar para casa. Já na residência, uma discussão terminou em agressão física. A vítima relatou que caiu ao chão durante o desentendimento e, em seguida, recebeu um forte chute no rosto.
Ela sofreu ferimentos na região do nariz e precisou ser encaminhada para atendimento médico devido ao intenso sangramento e às fortes dores, havendo suspeita de fratura.
O caso mobilizou equipes de emergência e o suposto agressor foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. E este é mais um caso de violência doméstica contra a mulher.
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