Mulher é agredida com chute no rosto durante discussão com companheiro
Por rondoniatual.com
Publicada em 16/06/2026 às 08h40
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 Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro durante uma discussão na madrugada desta terça-feira (16), em uma vila de apartamentos localizada na Rua Presbítero Honorato Pereira, no bairro São Francisco, em Ji-Paraná.

Segundo informações apuradas, o casal havia consumido bebida alcoólica antes de retornar para casa. Já na residência, uma discussão terminou em agressão física. A vítima relatou que caiu ao chão durante o desentendimento e, em seguida, recebeu um forte chute no rosto. 

Ela sofreu ferimentos na região do nariz e precisou ser encaminhada para atendimento médico devido ao intenso sangramento e às fortes dores, havendo suspeita de fratura. 

O caso mobilizou equipes de emergência e o suposto agressor foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. E este é mais um caso de violência doméstica contra a mulher.

Polícia Ji-Paraná
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