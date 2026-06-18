Motoboy é alvejado com dois tiros em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 18/06/2026 às 08h50

Um motoboy de 40 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (17), em Porto Velho. Após ser atingido por dois disparos de arma de fogo na região do tórax, o homem foi socorrido por populares e encaminhado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Adelino. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser submetida a um procedimento de intubação logo após dar entrada na sala vermelha da unidade de saúde.

Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas via CIOP para atender a ocorrência, mas ao chegarem ao local, o motoboy já havia sido removido para atendimento. A companheira da vítima informou aos policiais que o homem saiu de casa por volta das 13h para levar a filha à escola. Após notar a demora no retorno, ela foi surpreendida pela notícia do ataque contra o companheiro.

Antes de perder a capacidade de comunicação, a vítima relatou à esposa que sabia a identidade do autor dos disparos, apontando um indivíduo conhecido pelo apelido de Dutra. Segundo o relato, o suspeito teria entrado em contato telefônico com o motoboy pouco antes de executar o atentado. As informações sobre o suposto autor foram repassadas às autoridades para auxiliar na investigação.

O caso foi registrado oficialmente como tentativa de homicídio. A Polícia Civil assumiu o comando das investigações e deve dar continuidade ao inquérito para apurar a motivação por trás do crime e confirmar a autoria. A polícia trabalha agora para localizar o suspeito e verificar se há evidências que liguem o histórico das vítimas às ameaças ou à dinâmica do atentado.