Mobilização entre secretarias busca fortalecer estoques de sangue em Rondônia 

Por Jhon Silva

Publicada em 10/06/2026 às 11h02

Doar sangue é um gesto simples, mas capaz de transformar histórias. Com esse propósito, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Geral de Governo (SGOV) e da Secretaria Municipal de Administração (Semad), realiza nos dias 11 e 12 de junho a campanha “Amigas Além da Vida”, iniciativa que pretende mobilizar servidores municipais para a doação voluntária de sangue na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron).

A ação integra uma mobilização entre as secretarias municipais para incentivar a participação dos servidores e contribuir com o aumento dos estoques de sangue, fundamentais para o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em hospitais e unidades de saúde.

Para garantir maior comodidade aos participantes, a Prefeitura disponibilizará transporte saindo das secretarias participantes até a Fhemeron, com retorno às unidades após a conclusão da doação. A saída está prevista para às 8h.

O secretário municipal de Administração adjunto, Antônio Figueiredo, destacou que a campanha representa mais do que uma ação institucional, sendo uma oportunidade para os servidores contribuírem diretamente com a vida de outras pessoas. “Todos os dias existem pacientes aguardando uma transfusão para continuar um tratamento, passar por uma cirurgia ou vencer um momento difícil. A campanha Amigas Além da Vida é um convite para que os servidores municipais exerçam a solidariedade de forma prática. Uma única doação pode beneficiar várias pessoas e fazer a diferença para famílias inteiras”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a iniciativa fortalece o espírito de união e cuidado com o próximo, valores que fazem parte da construção de uma cidade mais humana.“Porto Velho é uma cidade feita por pessoas que se ajudam. Quando um servidor decide doar sangue, ele está oferecendo esperança para alguém que talvez nunca conheça, mas que precisa daquela ajuda para continuar vivendo. É esse sentimento de empatia e responsabilidade coletiva que queremos incentivar. Cada bolsa de sangue doada representa uma oportunidade de vida para quem está enfrentando um momento delicado”.

Para participar da campanha, os voluntários devem atender aos critérios exigidos para a doação de sangue, entre eles ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto.

Também é recomendado que o doador tenha dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, não tenha consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e aumente a ingestão de água antes e depois do procedimento.