Membros do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo entregam convites à Presidência

Por TJ/RO

Publicada em 02/06/2026 às 17h01

A juíza auxiliar da Presidente Cláudia Mara Falleiros recebeu os advogados do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo-IRDA, no gabinete da Presidência, na manhã desta terça-feira.

Felipe Gurjão, tesoureiro, Renata Fabris, secretária-geral e as advogadas Maracélia Oliveira, membra fundadora, e Cândrica Madalena Silva, diretora de relações institucionais, entregaram à magistrada um convite do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo-IBDA para o 40º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que ocorrerá em Curitiba-PR nos dias 25 a 27 de novembro, solicitando inclusive uma parceria na divulgação do evento entres os magistrados e servidores do TJRO.

Também aproveitaram para entregar um ofício destinado ao presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, o pedido de apoio, ao evento estadual que antecede o nacional, em 26,27 e 28 de agosto, cujo tema será “Amazônia, cidades e futuro”, com conferências, painéis e oficinas na programação, destinada a gestores públicos, juristas acadêmicos e profissionais do direito.