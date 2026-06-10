Marcos Rocha e Fúria recorrem ao “estamos juntos” em meio ao ruído dos bastidores

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/06/2026 às 10h17

Na política, foto raramente serve para guardar lembranças.

Quando dois protagonistas de uma sucessão aparecem sorridentes, trocam elogios e fazem questão de repercutir o gesto nas próprias redes, normalmente não estão falando um com o outro. Estão falando com terceiros.

Foi o que aconteceu nesta semana entre o governador Marcos Rocha e o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria (PSD).

O episódio veio num momento preciso: quando os bastidores começaram a produzir versões sobre divergências dentro do próprio grupo governista. Não se falava em rompimento. Falava-se em desconforto. E desconfortos, em política, costumam ser mais perigosos que rompimentos declarados. Rompimentos aparecem na superfície. Desconfortos trabalham por baixo.

A coluna "Opinião de Primeira", de Sérgio Pires, descreveu uma reunião tensa em torno de um tema específico: o papel da primeira-dama e secretária Luana Rocha na campanha de Fúria. Depois veio a reportagem do Rondônia Agora, com mais camadas — resistência, negociação, uma solução intermediária com coordenação compartilhada.

Nada disso, isolado, configura crise.

Mas também não é o retrato de harmonia que uma foto consegue transmitir em dois segundos de scroll.

É aí que a postagem do governador ganha peso.

Rocha não publicou só uma imagem. Publicou um elogio político de verdade — exaltou a trajetória de Fúria, destacou resultados, elencou virtudes pessoais, desejou sucesso nos desafios que estão por vir.

Até aí, dentro do protocolo.

O que veio depois é que chamou atenção.

Fúria respondeu. Em público. Agradeceu pelos recursos destinados a Cacoal, atribuiu parte das realizações da sua gestão ao apoio do Estado, falou em gratidão — e encerrou com uma frase que dificilmente passa despercebida em qualquer leitura política:

"Estamos juntos."

Ninguém escreve "estamos juntos" por acaso em ano eleitoral. Da mesma forma que ninguém publica uma foto dessas por acaso quando o noticiário começa a falar em divergências.

A pergunta relevante não é se existe conflito. Toda aliança competitiva abriga conflitos — isso é quase uma lei da física da política. A pergunta é outra: por que surgiu a necessidade de emitir um sinal tão explícito de convergência?

Porque quando ninguém fala em divisão, não há necessidade de produzir demonstrações públicas de unidade. Essas demonstrações aparecem justamente quando a narrativa oposta começa a circular.

Os problemas foram resolvidos?

Talvez. Ou talvez todos os envolvidos tenham simplesmente concluído que lavar roupa suja em praça pública sairia mais caro do que dobrar a roupa internamente e seguir em frente.

O eleitor provavelmente só vai saber mais adiante.

Por enquanto, o fato observável é mais simples: enquanto os bastidores produziam fumaça, os protagonistas produziram imagem.

E na política, quando alguém troca explicações por fotografias, quase sempre existe um motivo.