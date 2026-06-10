Marcos Rocha e Fúria recorrem ao “estamos juntos” em meio ao ruído dos bastidores

Na política, foto raramente serve para guardar lembranças.
Quando dois protagonistas de uma sucessão aparecem sorridentes, trocam elogios e fazem questão de repercutir o gesto nas próprias redes, normalmente não estão falando um com o outro. Estão falando com terceiros.
Foi o que aconteceu nesta semana entre o governador Marcos Rocha e o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria (PSD).
O episódio veio num momento preciso: quando os bastidores começaram a produzir versões sobre divergências dentro do próprio grupo governista. Não se falava em rompimento. Falava-se em desconforto. E desconfortos, em política, costumam ser mais perigosos que rompimentos declarados. Rompimentos aparecem na superfície. Desconfortos trabalham por baixo.
A coluna "Opinião de Primeira", de Sérgio Pires, descreveu uma reunião tensa em torno de um tema específico: o papel da primeira-dama e secretária Luana Rocha na campanha de Fúria. Depois veio a reportagem do Rondônia Agora, com mais camadas — resistência, negociação, uma solução intermediária com coordenação compartilhada.
Nada disso, isolado, configura crise.
Mas também não é o retrato de harmonia que uma foto consegue transmitir em dois segundos de scroll.
É aí que a postagem do governador ganha peso.
Rocha não publicou só uma imagem. Publicou um elogio político de verdade — exaltou a trajetória de Fúria, destacou resultados, elencou virtudes pessoais, desejou sucesso nos desafios que estão por vir.
Até aí, dentro do protocolo.
O que veio depois é que chamou atenção.
Fúria respondeu. Em público. Agradeceu pelos recursos destinados a Cacoal, atribuiu parte das realizações da sua gestão ao apoio do Estado, falou em gratidão — e encerrou com uma frase que dificilmente passa despercebida em qualquer leitura política:
"Estamos juntos."
Ninguém escreve "estamos juntos" por acaso em ano eleitoral. Da mesma forma que ninguém publica uma foto dessas por acaso quando o noticiário começa a falar em divergências.
A pergunta relevante não é se existe conflito. Toda aliança competitiva abriga conflitos — isso é quase uma lei da física da política. A pergunta é outra: por que surgiu a necessidade de emitir um sinal tão explícito de convergência?
Porque quando ninguém fala em divisão, não há necessidade de produzir demonstrações públicas de unidade. Essas demonstrações aparecem justamente quando a narrativa oposta começa a circular.
Os problemas foram resolvidos?
Talvez. Ou talvez todos os envolvidos tenham simplesmente concluído que lavar roupa suja em praça pública sairia mais caro do que dobrar a roupa internamente e seguir em frente.
O eleitor provavelmente só vai saber mais adiante.
Por enquanto, o fato observável é mais simples: enquanto os bastidores produziam fumaça, os protagonistas produziram imagem.
E na política, quando alguém troca explicações por fotografias, quase sempre existe um motivo.
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