Luizinho Goebel anuncia recursos para infraestrutura, saúde e agricultura em Ministro Andreazza

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 08h20

O deputado estadual Luizinho Goebel anunciou, por meio de suas redes sociais, novos investimentos destinados ao município de Ministro Andreazza. Os recursos foram viabilizados em parceria com o vereador Alex da Saúde e contemplam ações nas áreas de infraestrutura, saúde e apoio ao setor produtivo.

Segundo o parlamentar, já estão disponíveis R$ 150 mil para a aquisição de tubos que serão utilizados na substituição de pontes de madeira, medida que visa aumentar a segurança dos moradores e melhorar a trafegabilidade nas estradas do município.

Além disso, o município também foi contemplado com R$ 163 mil para a compra de uma minivan destinada ao atendimento na área da saúde, reforçando o transporte de pacientes e ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal.

Outro investimento anunciado é a destinação de R$ 846 mil para a aquisição de uma escavadeira hidráulica, equipamento que deverá fortalecer os serviços realizados tanto na zona rural quanto na área urbana, beneficiando especialmente os produtores rurais.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador Alex da Saúde agradeceu o apoio do deputado e destacou a importância dos recursos para o desenvolvimento do município.

“Hoje estamos anunciando que já está na conta do município R$ 150 mil para a compra de tubos para substituição das pontes de madeira. Também temos R$ 163 mil para a aquisição de uma minivan e mais R$ 846 mil para a compra de uma escavadeira hidráulica que vai ajudar nossos produtores. Em nome da população de Ministro Andreazza, quero agradecer ao deputado Luizinho Goebel por essa parceria”, afirmou.

Ao comentar os investimentos, Luizinho Goebel destacou o trabalho conjunto realizado com as lideranças locais.

“São conquistas fruto de parceria, compromisso e trabalho sério para levar mais desenvolvimento, infraestrutura e qualidade de vida para a população de Ministro Andreazza”, declarou o parlamentar.

O deputado também enviou cumprimentos aos vereadores, ao secretário municipal Elenil, à equipe da Prefeitura, ao prefeito Mila e ao vice-prefeito Fofão, reforçando o compromisso de continuar trabalhando em favor do município.

Os recursos chegam em um momento importante para a administração municipal e devem contribuir para melhorias na mobilidade rural, no atendimento à saúde e no fortalecimento das atividades agrícolas, setor que tem papel fundamental na economia de Ministro Andreazza.