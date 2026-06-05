Lúcio Mosquini destaca participação na 4ª EXPOJORGE e reforça apoio aos produtores rurais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 14h10

A realização da 4ª EXPOJORGE reuniu moradores, produtores rurais e lideranças locais em Governador Jorge Teixeira, consolidando mais uma edição da feira voltada ao fortalecimento das atividades do campo e da economia do município. Entre os participantes esteve o deputado federal Lúcio Mosquini, que acompanhou a programação promovida durante o evento.

Durante a visita, o parlamentar esteve em contato com produtores rurais e integrantes da comunidade, além de participar das atividades preparadas para o público. A programação contou com atrações destinadas aos moradores da região, incluindo apresentação do cantor Léo Magalhães.

Ao comentar a participação na feira, Mosquini afirmou que a EXPOJORGE representa uma iniciativa voltada à valorização dos produtores rurais e ao incentivo das atividades econômicas locais. Segundo ele, o evento também contribui para a preservação das tradições da população do município.

O deputado ainda destacou a oportunidade de reencontrar amigos e dialogar com trabalhadores do setor rural durante a festividade. Na ocasião, foram dirigidos cumprimentos ao presidente da festa, Jota Júnior, e à equipe responsável pela organização do evento.

De acordo com Mosquini, iniciativas dessa natureza evidenciam a capacidade de mobilização da população local e o potencial de desenvolvimento de Governador Jorge Teixeira. O parlamentar também declarou sentir-se acolhido no município e ressaltou a satisfação de estar próximo dos produtores rurais e dos moradores da cidade.