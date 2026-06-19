Lideranças políticas de Ariquemes confirmam adesão a Hildon Chaves e Cirone Deiró

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 11h10

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), terá o apoio político das principais lideranças do município à sua pré-candidatura, que tem como vice o deputado estadual Cirone Deiró. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, confirmou seu apoio, assim como o deputado federal Thiago Flores, o presidente da Câmara Municipal, Filipe Rozique e os vereadores Rosa da Saúde, Eriques Santos e Renato Padeiro. Outros vereadores do município poderão aderir já nas próximas semanas.

Em entrevista concedida na semana passada, ao programa de TV “Bronca da Pesada”, do apresentador Ricardo Schwantes, em Ariquemes, Hildon Chaves agradeceu o apoio político e relembrou o período em que atuou como promotor de Justiça em Ariquemes, na década de 1990.

“Quando residíamos aqui na cidade, minha esposa Ieda Chaves deu à luz nossa primeira filha, Beatriz, hoje com 31 anos de idade, uma legítima cidadã ariquemense”, lembrou. “Isso é para que todos os rondonienses saibam que o dr. Hildon não é exclusivo de Porto Velho, Hildon é de Rondônia, a deputada Ieda Chaves e eu moramos em vários municípios do interior do nosso estado antes de virmos a residir na capital”, recorda.

Hildon chegou a Rondônia em 1992, depois de ter sido aprovado em concurso público como o mais jovem promotor de Justiça do país. Iniciou sua carreira em Vilhena, sendo transferido posteriormente para Cacoal, onde conheceu sua esposa, Ieda. Juntos, abriram um colégio em Pimenta Bueno, e depois uma faculdade. “Depois abrimos novas faculdades em Rolim de Moura, Cáceres e Rio Branco”, conta. “Por fim, acabamos comprando a faculdade Unijipa, de Ji-Paraná, que em três anos aumentou seu faturamento em 37 vezes”, diz Hildon. “Em 2013, pedi exoneração do cargo de promotor de Justiça, porque a empresa estava crescendo muito rápido e eu tive que concentrar minha atenção no grupo educacional”.

POLÍTICA E PÃO DE QUEIJO

Bem-humorado, Hildon comentou que esteve na padaria “Pão de Queijo”, tradicional ponto de encontro de Ariquemes, onde conversou com diversos eleitores do município. “Fui sabatinado por mais de 20 “formadores de opinião”, que estavam logo cedo de plantão”, disse o pré-candidato, que estava acompanhado de seu vice, Cirone Deiró, e do vereador Filipe Rozique, presidente da Câmara Municipal e atual pré-candidato a deputado federal, como representante do Vale do Jamari. “Já confirmei com minha equipe que, sempre que viermos a Ariquemes, vamos passar logo cedo pela padaria, que é um ponto obrigatório para quem gosta de política”, confirmou.

Perguntado pelo apresentador Ricardo Schwantes sobre sua primeira eleição para prefeito da capital, Hildon Chaves surpreendeu ao afirmar que “tinha certeza de que não iria vencer a disputa para a prefeitura de Porto Velho”. Admitiu que “gostava muito de política, mas nunca pude ser candidato em função de minha atuação no Ministério Público”. Depois de deixar a carreira no MP, porém, Hildon aceitou o convite para disputar a Prefeitura.

“Eu era um azarão, participei dos debates sabendo que tinha poucas chances, mas minha candidatura viralizou, especialmente depois que um dos adversários teve a péssima ideia de me provocar”, conta Hildon. “Respondi a ele que era capaz de reconhecer um ladrão com dois minutos de conversa. A partir daí, minha candidatura decolou”, recorda. “Isso foi no domingo anterior à eleição, chegamos na liderança para disputar o 2º turno e depois sacramentamos com a maior votação da história da capital”.

Hildon Chaves confessa que administrar Porto Velho foi o maior desafio de sua vida. “Diferente de Ariquemes, que teve uma sucessão de ótimos prefeitos que cuidaram da cidade, Porto Velho tinha alguns problemas crônicos, e necessitava de uma administração que fosse capaz de resgatar o orgulho e a auto-estima da população”, detalha. “Foi assim que, com uma gestão qualificada e centrada no combate à corrupção, concluímos as obras dos três viadutos inacabados e que estavam paradas há mais de dez anos, construímos a mais linda rodoviária do país, pavimentamos 820 quilômetros de ruas e avenidas e substituímos toda a iluminação pública por 100 mil lâmpadas de Led”.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Segundo Hildon, “os dinheiros da população são, sim, suficientes para resolver os problemas de uma cidade, de uma grande capital como Porto Velho, e de todo o Estado de Rondônia, desde que se combata a corrupção de forma efetiva e permanente, desde que se faça uma gestão séria, de qualidade, com austeridade e investindo corretamente os dinheiros públicos”, assinala. O apresentador Ricardo Schwantes lembrou que, na época, até o prefeito Hildon fazia denúncias. “Ladrão comigo nunca se criou”, respondeu Hildon, citando sua experiência de mais de duas décadas como promotor de Justiça.

“Em Porto Velho nunca faltou dinheiro, quando falta dinheiro é porque o gestor é incompetente, ou é ladrão, ou as duas coisas juntas”. Hildon faz questão de dizer que entregou a prefeitura da capital “com muito dinheiro em caixa, com todas as obras em andamento no primeiro ano já devidamente empenhadas e com todas as dívidas pagas”. O presidente da Câmara de Ariquemes, vereador Filipe Rozique, disse que tem uma “grande admiração pela trajetória de Hildon Chaves” e que, “assim como o ex-prefeito e pré-candidato ao Governo do Estado, tenho uma verdadeira repulsa pela corrupção, é uma coisa que nos enoja, sem dúvida é hoje o grande mal que assola a política em nosso país”, completou Rozique.