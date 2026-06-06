Levantamento vai identificar demanda por vagas na educação infantil em Vista Alegre do Abunã

Por Meiry Santos

Publicada em 06/06/2026 às 11h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Maria Casaroto Abati, realizará o Levantamento de Demanda de Vagas para a Educação Infantil (Pré I e Pré II) no distrito de Vista Alegre do Abunã.

A ação integra a estratégia de Busca Ativa Escolar e tem como objetivo identificar crianças que estão fora da escola e necessitam de matrícula na rede municipal de ensino, contribuindo para garantir o acesso à educação desde os primeiros anos de vida.

As inscrições serão realizadas no período de 8 a 10 de junho de 2026, exclusivamente por meio do sistema online da Semed. A plataforma estará disponível a partir das 00h do dia 8 de junho até as 23h58 do dia 10 de junho.

Para auxiliar as famílias durante o processo, a EMEIEF Maria Casaroto Abati oferecerá atendimento presencial das 8h às 18h, prestando suporte aos pais e responsáveis na realização das inscrições online.

Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos e informações: Certidão de Nascimento da criança, CPF da criança, Cartão do SUS, RG e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado, Cartão Bolsa Família (para beneficiários), telefone de contato, e-mail, Histórico Escolar ou Declaração Escolar (quando houver), informações sobre renda familiar, laudo médico para crianças com deficiência (PcD) e informação sobre cor/raça conforme classificação do IBGE.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a iniciativa é fundamental para que o município possa planejar a oferta de vagas e garantir que todas as crianças tenham acesso à educação. “Nosso compromisso é assegurar que nenhuma criança fique fora da escola. Esse levantamento permite identificar a demanda real por vagas na Educação Infantil e planejar as ações necessárias para atender as famílias de forma eficiente e com qualidade. Por isso, é muito importante que os pais e responsáveis realizem o cadastro dentro do prazo estabelecido”, destacou o secretário.

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância da participação das famílias no levantamento e destacou o compromisso da gestão municipal com a educação. “Estamos trabalhando para garantir que todas as crianças tenham acesso à educação desde os primeiros anos de vida. Esse levantamento é uma ferramenta essencial para que possamos planejar com responsabilidade, ampliar o atendimento onde houver necessidade e oferecer um ensino cada vez mais acessível e de qualidade para as famílias de Vista Alegre do Abunã e de todo o município”.

A Semed reforça a importância de que os pais e responsáveis realizem o cadastro dentro do período previsto, contribuindo para o planejamento da rede municipal de ensino e para a ampliação do acesso à educação infantil.

O formulário de inscrição está disponível no endereço eletrônico: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO