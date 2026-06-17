Jean Mendonça destaca parceria para destinação de recursos à saúde, educação e agricultura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/06/2026 às 14h00

A destinação de recursos para a saúde, a educação e a agricultura foi apontada pelo deputado estadual Jean Mendonça como objetivo da parceria mantida com o vereador Flamarion da Saúde e o prefeito Gio Damo de Alta Floresta D'Oeste .

Segundo o parlamentar, a atuação conjunta busca fortalecer setores que formam a base do município e ampliar o alcance das ações voltadas à população. Jean Mendonça relacionou as entregas realizadas aos resultados do trabalho desenvolvido em cooperação com as lideranças municipais.

Ao comentar as ações, o deputado afirmou que participar das entregas demonstra os efeitos concretos do trabalho realizado. Também destacou que o compromisso assumido é contribuir, com dedicação, para que o desenvolvimento alcance todos os moradores.

A manifestação ocorreu em referência ao aniversário do município. Para Jean Mendonça, a celebração da data também representa uma oportunidade de olhar para o futuro e reconhecer o potencial de crescimento local.