IV Fórum da Piscicultura de Rondônia debaterá estratégias para fortalecer a piscicultura em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 08/06/2026 às 16h09

A piscicultura rondoniense estará no centro das discussões do IV Fórum da Piscicultura de Rondônia, que acontece no próximo dia 26 de junho, no Teatro Estadual Belas Artes, em Ariquemes. Com o tema “Desenvolvimento da Piscicultura: Estratégia para Mercado Interno e Agroindustrialização”, o evento é promovido pela Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia (ACRIPAR) em parceria com o Sebrae em Rondônia.

O fórum tem como objetivo fortalecer a piscicultura no estado por meio da troca de conhecimentos, experiências e estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável da atividade. A programação reunirá produtores rurais, técnicos, pesquisadores, autoridades públicas e representantes da cadeia produtiva do pescado, com destaque para o tambaqui, principal espécie cultivada em Rondônia e referência da produção aquícola regional.

Durante o evento, serão debatidos temas relacionados à ampliação do mercado consumidor, agregação de valor à produção, agroindustrialização do pescado, inovação, sustentabilidade e competitividade. A proposta é contribuir para o crescimento da piscicultura como uma atividade estratégica para o desenvolvimento econômico de Rondônia, impulsionando a geração de emprego, renda e oportunidades no campo.

O evento também conta ainda com o apoio e a participação de instituições que atuam diretamente no fortalecimento do setor, entre elas o Governo do Estado de Rondônia, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO) e o programa Juntos Pelo Agro, Cooperativa de Crédito CrediSis CrediAri, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON), da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).

A união dessas entidades reforça o compromisso com o avanço da piscicultura rondoniense, promovendo inovação, qualidade, sustentabilidade e competitividade para a cadeia produtiva.

O Sebrae em Rondônia tem desempenhado papel relevante no desenvolvimento da piscicultura, atuando por meio de capacitações, consultorias, incentivo à inovação e orientação estratégica aos produtores rurais. Entre as iniciativas apoiadas pela instituição está a Indicação Geográfica (IG) Tambaqui do Vale do Jamari, que busca valorizar a origem, a qualidade e a identidade do pescado produzido na região, ampliando seu reconhecimento e potencial de mercado.

A participação do Sebrae no IV Fórum da Piscicultura reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento econômico sustentável de Rondônia, apoiando produtores e fortalecendo uma das cadeias produtivas mais relevantes do agronegócio estadual. As inscrições para o evento são gratuitas.