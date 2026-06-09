Israel realiza novo ataque atinge a cidade histórica de Tiro no sul do Líbano

Por G1

Publicada em 09/06/2026 às 15h31

Israel voltou a atacar o Líbano nesta terça-feira (9), em um novo desafio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao rival Irã. Oito pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde libanês

A ofensiva é a primeira no Líbano após a nova escalada entre Israel e Irã, que trocaram ataques em rompimento do cessar-fogo em vigor na guerra do Oriente Médio. Teerã acusa o governo de Benjamin Netanyahu de ter rompido a trégua com os ataques que vem fazendo ao Líbano.

O alvo desta vez foi a cidade histórica de Tiro, no sul do Líbano. Em um único bombardeio, um míssil israelense atingiu a periferia leste da cidade, matando oito pessoas, segundo autoridades locais. Milhares de moradores fugiram de Tiro, após Israel emitir uma ordem de evacuação para toda a cidade.

O Irã disse que responderia a qualquer nova ofensiva israelense ao sul do Líbano ou à capital Beirute.

Nova escalada

Irã e Israel suspenderam na segunda-feira (8) os ataques mútuos, após apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, ambos os lados mantiveram o tom de ameaça.

A troca de fogo interrompeu o cessar-fogo em vigor desde abril e lançou a guerra no Oriente Médio a uma nova escalada. Veja abaixo os principais acontecimentos:

No domingo (7), o Irã atacou Israel em retaliação aos bombardeios israelenses contra o Líbano nos últimos dias.

Horas depois, Israel respondeu e bombardeou três pontos do território iraniano, incluindo alvos em Teerã.

Na manhã desta segunda (8), Trump fez um apelo para que os dois países parassem os ataques: "Israel e o Irã devem parar imediatamente o 'tiroteio'".

Horas depois, o comando militar do Irã anunciou a suspensão dos ataques e disse que deu uma "resposta dolorosa" a Israel.

Meia hora depois, foi a vez de Israel anunciar a interrupção dos bombardeios dirigidos ao Irã.

Apesar da suspensão dos ataques, o primeiro-ministro israelense manteve as ameaças. Benjamin Netanyahu, afirmou que, caso o Irã ataque o território israelense novamente, Israel responderá "com força".

Citando as fontes do governo, a agência de notícias Reuters afirmou que Israel decidiu interromper os ataques após o premiê israelense falar ao telefone com Trump — na semana passada, os dois se desentenderam após o norte-americano exigir que Netanyahu parasse os ataques ao Líbano - pedido que foi ignorado por Israel.