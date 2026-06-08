Irã anuncia fim dos ataques contra Israel, diz agência local

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 08/06/2026 às 10h07

O Exército do Irã anunciou na manhã desta segunda-feira (8) o fim dos ataques contra Israel após a violação do cessar-fogo que estava em vigor desde abril. Governo israelense não se pronunciou até o momento sobre a continuidade dos bombardeiros de sua parte.

As ofensivas iranianas, retomadas no final de semana, estão encerradas. O Quartel-General Central Hazrat Khatam al-Anbiya disse à agência Fars que o país deu uma "resposta dolorosa à Israel" e agora encerra as operações militares.

Teerã diz esperar que Israel e os EUA tenham "aprendido uma lição". O governo iraniano enfatiza que as retaliações foram "em resposta às agressões e atrocidades do regime sionista sanguinário no sul do Líbano e na região de Dahiyeh, que ocorreram com o apoio dos Estados Unidos criminosos".

Militares iranianos, no entanto, alertaram que podem retomar ataques se Israel prosseguir. "Enfatiza-se que, caso as agressões e malfeitorias continuem, incluindo no sul do Líbano, medidas muito mais severas e devastadoras do que as anteriores estarão a caminho."

Mais cedo, Donald Trump pediu que os dois países parassem. "Israel e Irã devem parar imediatamente os disparos", escreveu em uma publicação na Truth Social.

Presidente dos EUA afirmou ainda que Israel e Irã estavam buscando um cessar-fogo imediato. Segundo ele, as negociações finais de paz estão em andamento, "sujeitas a possíveis obstáculos impostos pela ignorância ou estupidez". O líder acrescentou que as coisas "andariam rápido".

Teerã afirma que os novos bombardeios com Israel tendem a agravar um processo diplomático que descreve como "caótico". O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, disse que o país troca mensagens com os EUA em um ambiente de "extrema suspeita".

Irã chegou a culpar o governo americano pela violação de paz. Para ele, os EUA, por serem signatários do cessar-fogo, têm responsabilidade direta por violações do acordo, inclusive por ataques atribuídos a Israel.

VIOLAÇÃO DE TRÉGUA

A nova onda de violência começou após Israel bombardear a capital do Líbano. O Irã considerou o ataque contra Beirute, que mirou o Hezbollah, uma violação de limites toleráveis e disparou 11 mísseis contra Israel no domingo (7).

As ações militares colocam em risco o acordo de paz negociado pelos Estados Unidos. Trump vinha mediando conversas para encerrar o conflito e planejava assinar o tratado nesta semana.

Nesta segunda-feira, Israel diz ter atingido uma planta petroquímica no sudoeste iraniano. O país fala que o complexo petroquímico de Mahshahr produzia materiais para a fabricação de mísseis balísticos, enquanto um funcionário provincial disse à agência de notícias semioficial iraniana Fars que partes da planta foram danificadas.

As forças israelenses também disseram ter realizado um ataque em larga escala contra os sistemas de defesa iranianos. A mídia iraniana relatou sons de explosões em Teerã na segunda-feira, e a agência de notícias semioficial Mehr informou que as defesas aéreas abateram um drone sobre a capital. Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos.