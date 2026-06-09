Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Santa Luzia d’Oeste terminam nesta terça-feira (9)

Por ROLNEWS

Publicada em 09/06/2026 às 08h59

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Santa Luzia d’Oeste têm até esta terça-feira (9) para realizar a inscrição. A seleção, regida pelo Edital nº 001/SEMAD/2026, busca preencher vagas temporárias em diversas áreas da administração pública municipal.

Ao todo, estão sendo ofertadas 29 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.130,63, conforme o cargo e a carga horária prevista.

Entre os cargos disponíveis estão auditor, advogado, agente administrativo, técnico agrícola, técnico em radiologia, agente de combate às endemias, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, supervisor escolar, motorista de veículos pesados, operador de máquinas pesadas, vigia, auxiliar de serviços gerais, merendeiro, professor de educação física e técnico assistente da educação básica.

O processo seletivo será realizado por meio de análise de títulos e experiência profissional. A seleção contará com uma etapa eliminatória para verificação dos requisitos mínimos exigidos para cada cargo e uma etapa classificatória baseada na documentação apresentada pelos candidatos durante a inscrição.

Os profissionais contratados atuarão em secretarias como Educação, Saúde, Assistência Social, Administração, Agricultura e Obras. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados uma única vez por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até as 23h59 desta terça-feira (9), por meio do endereço:

https://seletivo.santaluzia.ro.gov.br/001-semad-2026

No portal, os candidatos podem acessar o edital completo, conferir os requisitos de cada cargo, anexar a documentação exigida e acompanhar todas as etapas do certame.

Cronograma

Conforme o edital, a publicação preliminar das inscrições está prevista para o dia 11 de junho. O período para recursos ocorrerá entre os dias 12 e 15 de junho, enquanto a homologação das inscrições será divulgada em 16 de junho.

A análise dos títulos será realizada entre os dias 17 e 19 de junho. Já o resultado parcial está previsto para 22 de junho. Após a fase recursal, o resultado final deverá ser publicado em 29 de junho, com homologação marcada para o dia 30 de junho de 2026.