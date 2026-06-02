Incra conclui supervisão ocupacional em seis assentamentos de Nova Mamoré

Por INCRA

Publicada em 02/06/2026 às 16h15

O Incra concluiu hoje a ação de supervisão ocupacional em seis projetos de assentamento localizados no município rondoniense de Nova Mamoré. Realizada em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (Ifro), por meio do Projeto GeoRondônia, a operação percorreu aproximadamente mil lotes e reuniu informações essenciais para os processos de regularização fundiária das famílias assentadas.

Os trabalhos ocorreram nos projetos de assentamento Ivo Inácio, Francisco João, Esmosina Pinho, Igarapé Azul, Marechal Rondon e Floriano Magno, por uma equipe multidisciplinar formada por oito profissionais das áreas de engenharia florestal, agronomia, biologia, gestão ambiental e tecnologia em gestão.

"Mesmo diante das grandes distâncias e dos desafios logísticos da região, o governo federal segue investindo em ações que fortalecem a regularização dos assentamentos, criando condições para que as famílias permaneçam na terra, ampliem sua produção e construam um futuro para seus filhos no meio rural", ressaltou o superintendente regional do Incra em Rondônia, Luís Flávio Carvalho Ribeiro.

De acordo com o coordenador da ação, Dheimy Micke dos Santos Machado, além da supervisão ocupacional dos lotes, a equipe também realizou a atualização cadastral dos beneficiários e o cadastramento de ocupantes que ainda não possuíam registro junto ao Incra. "Esse trabalho é fundamental não só para manter as informações atualizadas, mas para subsidiar os procedimentos de regularização", explicou. Segundo a coordenação da operação, a grande extensão territorial dos assentamentos atendidos exigiu um planejamento complexo, mas foi exitoso em sua avaliação.

Para otimizar os trabalhos em campo, as equipes utilizaram ferramentas tecnológicas de navegação, identificação georreferenciada dos lotes, coleta digital de informações e elaboração eletrônica dos laudos. O uso dessas tecnologias proporciona maior agilidade, segurança e integração dos dados coletados.