Homem é conduzido após arma ser encontrada em bagagem no Aeroporto

Por PM/RO

Publicada em 10/06/2026 às 13h50

Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil na tarde de terça-feira, em Cacoal, após uma arma de fogo ser localizada dentro de sua mochila durante o procedimento de inspeção para embarque no aeroporto da cidade.

De acordo com a ocorrência, a situação foi identificada por um funcionário responsável pela inspeção de passageiros e bagagens por meio de equipamento de raio X. Durante a verificação, foi visualizada a imagem de uma arma de fogo no interior da bagagem de um passageiro que se preparava para embarcar em um voo.

Ao ser questionado, o passageiro informou que possuía a documentação da arma e alegou ter esquecido o armamento dentro da mochila. Segundo ele, a intenção era deixar o revólver guardado em um cofre antes de seguir para o aeroporto, mas acabou não realizando o procedimento.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a revista da bagagem, encontrou um revólver calibre .38, da marca Taurus, além do certificado de registro da arma. Os policiais constataram que o documento estava regular e em nome do proprietário. A arma estava desmuniciada e não foram encontradas munições na bagagem.

Diante das circunstâncias e da necessidade de apuração sobre o transporte do armamento em área aeroportuária, o passageiro foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida, para as providências legais cabíveis.