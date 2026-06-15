Gazin Porto Velho vence Mixto e marca primeiros pontos no Brasileiro Feminino Sub-17

O Gazin Porto Velho conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 ao bater o Mixto por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba.
Com o resultado fora de casa, a equipe rondoniense chegou aos três pontos e subiu para a terceira colocação. A Locomotiva ainda mantém chances de classificação para a próxima fase da competição nacional.
A partida foi definida no segundo tempo. Aos 13 minutos, uma bola foi lançada na área, Adriely dividiu o lance com a goleira Jenifer e quase abriu o placar. Na sequência, a arbitragem marcou pênalti para o Gazin Porto Velho.
Manu, camisa 7 da equipe rondoniense, ficou responsável pela cobrança. A jogadora bateu sem dar chance de defesa à goleira do Mixto e marcou o gol da vitória.
Nos minutos finais, o Mixto pressionou em busca do empate, mas a defesa do Gazin Porto Velho sustentou o resultado até o apito final. O placar não foi alterado, e a Locomotiva confirmou os primeiros três pontos no Brasileiro Feminino Sub-17.
Na próxima rodada, o Gazin Porto Velho volta a enfrentar o Mixto, desta vez em casa. A partida está prevista para o próximo fim de semana, no dia 20 de junho, no CDF-Heitor Costa.
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