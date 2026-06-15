Gazin Porto Velho faz 13 a 0 no Humaitá e alcança maior goleada da história da Série D

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/06/2026 às 08h20

A classificação do Gazin Porto Velho para a próxima fase da Série D foi confirmada em uma partida marcada por placar histórico. No estádio Gentil Valério, em Ariquemes, a Locomotiva venceu o Humaitá, do Acre, por 13 a 0, pelo Grupo A2 da quarta divisão nacional.

Com o resultado, o clube rondoniense encerrou a fase de grupos na segunda colocação da chave. Na etapa seguinte, os classificados do Grupo A2 terão pela frente equipes vindas do Grupo A1. O adversário do Gazin Porto Velho será o São Raimundo, de Roraima.

O placar aplicado sobre o Humaitá passou a ser apontado como a maior goleada da história da Série D. A marca anterior citada era a vitória do Brasiliense por 10 a 0 sobre o Interporto, registrada na competição de 2023.

A goleada também supera resultados históricos entre as divisões nacionais. Na Série A, o 10 a 1 do Corinthians sobre o Tiradentes, do Piauí, em 1983, segue como o placar mais elástico da primeira divisão. Já no recorte da era dos pontos corridos, o 8 a 0 do Flamengo sobre o Vitória, no Brasileirão do ano passado, lidera entre as maiores goleadas da elite.

A rodada também foi negativa para o futebol acreano. Além da derrota do Humaitá, o Galvez, outro representante do Acre na competição, foi eliminado após perder por 9 a 0 para o Araguaína, no interior do Tocantins.