Fórum Eleitoral escolhe representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 02/06/2026 às 11h14

A Prefeitura de Porto Velho realizará, nesta terça--feira (2), o Fórum Eleitoral para a eleição das Organizações da Sociedade Civil Organizada (OSCs) que irão compor o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) no biênio 2026/2028.

O processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral e tem como objetivo garantir a participação democrática da sociedade civil na formulação, acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa do município.

A eleição acontecerá a partir das 9h, na Casa dos Conselhos, localizada na Rua Guanabara, nº 965, bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho.

De acordo com a Comissão Eleitoral, o fórum representa um importante espaço de participação social, permitindo que entidades e organizações da sociedade civil contribuam diretamente com as discussões e deliberações relacionadas aos direitos e à qualidade de vida das pessoas idosas.

Para o prefeito Léo Moraes, a participação da sociedade civil é fundamental para fortalecer as políticas públicas destinadas à população idosa. “Nosso compromisso é garantir que as pessoas idosas tenham voz, respeito e qualidade de vida. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa desempenha um papel essencial na construção de políticas públicas mais eficientes e humanizadas, e a participação das entidades da sociedade civil fortalece esse trabalho, ampliando o diálogo e a representatividade nas decisões que impactam diretamente esse público”, destacou o prefeito.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um órgão colegiado responsável por acompanhar, fiscalizar e propor ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da população idosa. A composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil fortalece o controle social e amplia a participação da comunidade na construção de políticas públicas mais inclusivas e eficazes.

A Comissão Eleitoral convida todas as Organizações da Sociedade Civil Organizada aptas a participar do processo a comparecerem ao fórum e contribuírem para a escolha dos representantes que atuarão no conselho durante o próximo biênio.

“O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um espaço fundamental de participação social e de construção coletiva das políticas públicas voltadas à população idosa. Por isso, é muito importante que as organizações da sociedade civil participem deste processo eleitoral, contribuindo com sua experiência, conhecimento e compromisso com a defesa dos direitos das pessoas idosas. Quanto maior for o envolvimento das entidades, mais representativo e fortalecido será o conselho, garantindo que as demandas desse público sejam debatidas e atendidas de forma democrática e transparente”, destacou o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Paulo Afonso.