Festas juninas e Copa do Mundo exigem atenção redobrada com a rede elétrica

Por ENERGISA

Publicada em 09/06/2026 às 09h06

Junho é marcado pelas tradicionais festas juninas e, neste ano, também pela movimentação em torno dos jogos de futebol da copa do mundo, o que aumenta o uso de decorações, aparelhos elétricos e estruturas temporárias em residências, estabelecimentos e espaços públicos. Em meio às comemorações, a atenção com a segurança elétrica é indispensável para evitar acidentes.

A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, reforça que alguns cuidados simples ajudam a garantir festas mais seguras para todos. “As festas juninas já movimentam bastante a população e, neste ano, os jogos da copa aumentam ainda mais as comemorações. Por isso, é importante redobrar a atenção com a rede elétrica e seguir as orientações de segurança para evitar acidentes”, destaca.

Cuidados nas festas juninas

Com ruas, casas e comércios decorados em várias cidades do estado, a recomendação é manter bandeirinhas e enfeites longe da rede elétrica. Fios, cabos e objetos decorativos nunca devem ser amarrados em postes ou na fiação, devido ao risco de choque elétrico e interrupções no fornecimento de energia.

Outro alerta importante é sobre ligações provisórias para barracas e eventos. Elas devem ser realizadas exclusivamente por profissionais capacitados e de forma regularizada. Ligações clandestinas, além de ilegais, colocam vidas em risco e podem comprometer o sistema elétrico.

“Improvisações e ligações clandestinas representam um grande perigo, principalmente em locais com grande circulação de pessoas. Além do risco de acidentes graves, essas práticas podem provocar curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia”, reforça Jucilene.

Atenção durante os jogos e comemorações

Em casa ou em estabelecimentos comerciais, o uso simultâneo de televisores, caixas de som, freezers e outros equipamentos exige atenção. A orientação é evitar sobrecarga nas tomadas e não utilizar benjamins ou extensões em excesso.

Também é importante nunca manusear aparelhos elétricos com o corpo molhado e evitar o uso de bocais de lâmpadas para pendurar enfeites, prática que pode provocar choques elétricos e até incêndios.

Outro cuidado importante é com o uso de fogos de artifício. Eles nunca devem ser direcionados à rede elétrica, pois podem causar acidentes graves e interrupções no fornecimento de energia.

Orientações para curtir com segurança:

Utilize apenas produtos certificados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Nunca pendure bandeirinhas, fios ou enfeites em postes e cabos de energia.

Evite enfeites metálicos próximos à rede elétrica.

Não faça ligações clandestinas ou improvisadas.

Evite o uso excessivo de “T” e dê preferência aos filtros de linha.

Tenha cuidado ao manusear escadas, vergalhões, arames e objetos metálicos próximos à rede elétrica.

Sempre que possível, conte com um profissional capacitado para realizar instalações elétricas.

Em caso de falta de energia ou qualquer emergência, os clientes podem acionar a Energisa pelos canais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

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