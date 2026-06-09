Fenômeno natural El Niño aumenta risco de queimadas durante a estiagem em Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 09/06/2026 às 15h46

Estudos realizados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e demais órgãos de monitoramento climático apontam a atuação do fenômeno natural El Niño, caracterizado pelo aquecimento periódico das águas superficiais do Oceano Pacífico. Esse fenômeno faz parte da variabilidade climática natural do planeta e pode influenciar as condições meteorológicas em diversas regiões, incluindo a Amazônia, contribuindo para a redução das chuvas e o prolongamento da estiagem.

O período de seca costuma ocorrer entre os meses de junho e outubro. Para 2026, as previsões indicam uma estiagem mais intensa e prolongada, com possibilidade de seus efeitos se estenderem até janeiro de 2027.

Além da redução das chuvas, as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar criam condições favoráveis para a propagação de queimadas em Porto Velho. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) intensifica um conjunto de ações voltadas à prevenção, monitoramento e combate aos focos de incêndio no município.

Educação ambiental, conscientização da população, notificação de proprietários de terrenos sobre queimadas urbanas e apoio aos moradores do Baixo Madeira estão entre as ações já desenvolvidas pelas equipes da secretaria.

O secretário da Sema, Arthur Borin, alertou sobre a realidade que será enfrentada nos próximos meses.

“Quem vive à beira do rio em Porto Velho já começou a perceber os efeitos da seca. Essas comunidades são as primeiras a serem impactadas pela redução do nível dos rios. A previsão para os próximos meses é de dificuldades na navegabilidade e piora na qualidade do ar. Estamos trabalhando para minimizar os riscos e proteger a população.”

Além da atuação em campo e do acompanhamento técnico, a Secretaria também reforça a fiscalização ambiental, coibindo práticas irregulares que contribuem para o aumento das queimadas.

Segundo o prefeito Léo Moraes, os impactos desse período podem ser reduzidos com a colaboração da população.

“Sabemos que o El Niño e os períodos de estiagem fazem parte da dinâmica natural do clima, mas cada cidadão pode contribuir para evitar o agravamento da situação. Não realizar queimadas e denunciar crimes ambientais são atitudes que fazem toda a diferença”.