Everton Leoni fala sobre retorno à política, relação com Ivo Cassol, pré-candidatura ao lado de Adailton Fúria e relembra episódios marcantes da trajetória pública

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 10h44

PORTO VELHO, RO – A nona edição do RD Entrevista, programa realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o site Informa Rondônia, terá como entrevistado o comunicador Everton Leoni, fundador do Grupo SIC, ex-deputado estadual por três mandatos e atual pré-candidato a vice-governador de Rondônia na chapa liderada pelo prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, do PSD. A entrevista será exibida na próxima segunda-feira, dia 08, sob condução do apresentador Vinícius Canova, reunindo temas relacionados à política estadual, comunicação, jornalismo, eleições, gestão pública e episódios marcantes da trajetória pessoal e profissional do entrevistado.

Durante a conversa, Everton Leoni explica os fatores que o levaram a retornar ao ambiente político após cerca de duas décadas afastado da disputa eleitoral. O entrevistado detalha o processo que resultou em sua aproximação com Adailton Fúria, relata como ocorreram as primeiras conversas para a formação da pré-candidatura e comenta a participação do ex-governador Ivo Cassol na construção de sua trajetória política ao longo dos últimos anos.

A entrevista também aborda a relação de Leoni com Cassol, as sucessivas ocasiões em que seu nome foi cogitado para compor chapas majoritárias ao lado do ex-governador e a posição que adota diante das especulações envolvendo eventuais apoios para a disputa estadual de 2026. O comunicador comenta ainda a influência política exercida por Cassol em Rondônia e explica como avalia a ligação entre o ex-governador e o atual projeto liderado por Adailton Fúria.

Outro eixo importante da entrevista envolve a construção da pré-campanha estadual. Everton Leoni fala sobre experiências recentes em agendas públicas ao lado de Fúria, relata impressões sobre o contato direto com eleitores e comenta a receptividade observada durante atividades realizadas em Porto Velho. O entrevistado também discute pesquisas eleitorais, cenário pré-eleitoral e os desafios enfrentados por candidaturas que disputam espaço no debate político estadual.

Ao longo do programa, Leoni revisita um dos episódios mais conhecidos de sua trajetória pública: o processo relacionado à chamada folha paralela da Assembleia Legislativa de Rondônia. O ex-deputado relembra os impactos pessoais e políticos provocados pelo caso, comenta o período em que respondeu judicialmente à acusação, fala sobre a absolvição obtida posteriormente e aborda os reflexos do episódio em campanhas eleitorais disputadas após o surgimento das denúncias.

A conversa avança para discussões relacionadas ao exercício do jornalismo e à responsabilidade na divulgação de informações envolvendo investigações, operações policiais e processos judiciais. Everton Leoni relata como a experiência vivida no caso da folha paralela influenciou sua atuação profissional ao longo dos anos e explica a postura adotada diante de situações envolvendo acusações ainda em fase de apuração.

Em outro momento, o entrevistado fala sobre sua longa trajetória na comunicação de Rondônia. O programa revisita a criação do Grupo SIC, relembra experiências na televisão e no rádio e recupera histórias ligadas ao programa de auditório que marcou diferentes gerações de rondonienses. Leoni também comenta a participação de profissionais que contribuíram para a produção da atração e recorda episódios envolvendo estudantes, escolas e o público que acompanhava o programa durante os anos de exibição.

A entrevista dedica espaço ao teatro e à influência da atividade artística na formação profissional do comunicador. Everton Leoni comenta experiências acumuladas nos palcos, relembra trabalhos realizados ao lado de diversos profissionais da comunicação e explica como essa vivência contribuiu para sua atuação na televisão e no rádio.

Outro tema presente na conversa é o programa Papo de Redação. O entrevistado relembra a origem da atração, fala sobre os profissionais que integraram a bancada ao longo dos anos, comenta mudanças ocorridas durante sua trajetória e aborda episódios marcados por perdas pessoais e profissionais envolvendo integrantes que participaram da história do programa.

O debate também alcança temas ligados à disputa eleitoral e ao ambiente político contemporâneo. Leoni comenta a relação que mantém com lideranças de diferentes correntes ideológicas, fala sobre polarização política no Brasil, discute experiências eleitorais anteriores, incluindo candidaturas à Prefeitura de Porto Velho, e apresenta sua visão sobre o comportamento dos agentes políticos durante campanhas.

Na reta final da entrevista, Everton Leoni aborda aspectos relacionados ao papel institucional do vice-governador. O comunicador explica como pretende atuar caso a chapa seja eleita, fala sobre a relação entre governador e vice-governador, comenta experiências observadas em administrações anteriores e apresenta pontos que considera prioritários para a administração estadual.

Temas como infraestrutura, saúde pública, segurança, geração de empregos, agronegócio, investimentos, valorização das forças de segurança, fortalecimento da Polícia Civil e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do estado também são discutidos ao longo da conversa, que encerra com considerações sobre o futuro de Rondônia e as perspectivas para a disputa eleitoral de 2026.

A entrevista completa com Everton Leoni será exibida na próxima segunda-feira, dia 08, em mais uma edição do RD Entrevista, programa realizado nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, sob apresentação de Vinícius Canova.