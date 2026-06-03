Etapa Ji-Paraná do Circuito Gigantes de Rondônia está com inscrições abertas!

Nos dias 6 e 7 de junho, Ji-Paraná será palco de uma das maiores competições de pesca esportiva da Região Norte, reunindo atletas, visitantes e apaixonados pela modalidade em um evento que fortalece o turismo, movimenta a economia local e valoriza as potencialidades do município.
A competição contará com mais de R$ 130 mil em premiações e promete proporcionar grandes experiências aos participantes nos rios de Rondônia.
Ji-Paraná/RO
6 e 7 de junho
Inscrições gratuitas
As inscrições podem ser realizadas pelo site:
www.circuitorondonia.com.br
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), apoia a realização do evento e convida a população a prestigiar mais essa importante iniciativa voltada ao esporte, turismo e desenvolvimento regional.
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