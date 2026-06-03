Etapa Ji-Paraná do Circuito Gigantes de Rondônia está com inscrições abertas!

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 14h43

Nos dias 6 e 7 de junho, Ji-Paraná será palco de uma das maiores competições de pesca esportiva da Região Norte, reunindo atletas, visitantes e apaixonados pela modalidade em um evento que fortalece o turismo, movimenta a economia local e valoriza as potencialidades do município.

A competição contará com mais de R$ 130 mil em premiações e promete proporcionar grandes experiências aos participantes nos rios de Rondônia.

Ji-Paraná/RO

6 e 7 de junho

Inscrições gratuitas

As inscrições podem ser realizadas pelo site:

www.circuitorondonia.com.br

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), apoia a realização do evento e convida a população a prestigiar mais essa importante iniciativa voltada ao esporte, turismo e desenvolvimento regional.