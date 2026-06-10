Energisa, IEL e Sebrae entregam capital semente para microempreendedores da Zona Norte de Porto Velho

Por energisa

Publicada em 10/06/2026 às 14h19

Moradores do bairro Nacional, na Zona Norte de Porto Velho, receberam nesta terça-feira (9) um incentivo importante para fortalecer os próprios negócios. A Energisa Rondônia, em parceria com o IEL e o Sebrae, realizou a entrega do capital semente para 16 microempreendedores participantes da 2ª edição do projeto “Bem da Gente”.

A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo e gerar novas oportunidades de renda dentro da comunidade. Além da capacitação oferecida ao longo do projeto, os participantes receberam apoio financeiro de até R$ 1.300 e equipamentos como freezer e bicicleta, conforme a necessidade de cada atividade desenvolvida.

O evento de entrega foi realizado no bairro Nacional e reuniu moradores, representantes das instituições parceiras e empreendedores contemplados pelo projeto. Entre eles estava Maria Maia, que trabalha com produção e venda de doces e destacou a importância da iniciativa para quem busca crescer por meio do próprio trabalho.

“Quero agradecer à Energisa, ao IEL e ao Sebrae por acreditarem na gente. Esse projeto trouxe aprendizado, incentivo e esperança para muitas famílias daqui. Pra mim, esse apoio chega em um momento muito importante e vai ajudar muito no meu trabalho”, afirmou a microempreendedora.

Para Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, o projeto vai além da entrega de equipamentos e recursos financeiros.

“É muito emocionante acompanhar de perto histórias de pessoas que decidiram recomeçar, empreender e lutar pelos próprios sonhos. Ver a transformação acontecendo dentro da comunidade é algo que nos motiva ainda mais a continuar investindo em projetos sociais que realmente fazem diferença na vida das pessoas”, destacou.

O superintendente do IEL, Silvio Leite, ressaltou a importância da união entre as instituições para fortalecer o desenvolvimento social e econômico das comunidades.

“Quando unimos esforços com parceiros comprometidos, conseguimos gerar oportunidades reais para as pessoas. O projeto Bem da Gente mostra que capacitação, incentivo e apoio podem transformar pequenos negócios em grandes oportunidades de futuro”, afirmou

O projeto “Bem da Gente”, do Grupo Energisa, integra ações voltadas ao desenvolvimento comunitário e ao fortalecimento da geração de renda em bairros de Porto Velho