Emenda de Jean Mendonça garante recursos para transporte de universitários em Alta Floresta do oeste
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 10/06/2026 às 13h40
Nos acompanhe pelo Google News

 Recursos destinados ao transporte de estudantes universitários de Alta Floresta D’Oeste serão garantidos por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Jean Mendonça. A medida foi formalizada durante agenda de trabalho no município, com a assinatura de termo de convênio junto à União dos Acadêmicos de Alta Floresta do Oeste, a UNAAFO.

A assinatura ocorreu em reunião com a participação do vereador Flamarion da Saúde e do prefeito Gio Damo. Conforme informado pelo parlamentar, os valores serão aplicados em despesas relacionadas ao deslocamento dos acadêmicos, incluindo combustível e manutenção dos veículos utilizados no transporte dos estudantes.

Jean Mendonça afirmou que a iniciativa tem como objetivo assegurar condições adequadas e seguras para que os universitários cheguem às instituições de ensino. Segundo ele, o apoio ao transporte estudantil representa uma forma de contribuir com a formação de profissionais e com o desenvolvimento de Rondônia.

O deputado também destacou que investir na educação significa investir no futuro do estado. Na avaliação apresentada por ele, garantir o acesso dos estudantes à universidade ajuda a ampliar oportunidades e a fortalecer a formação de pessoas que poderão atuar em diferentes áreas profissionais em Rondônia. 

Jean Mendonça Alta Floresta D’Oeste UNAAFO transporte universitário estudantes universitários emenda parlamentar Gio Damo Flamarion da Saúde
Imprimir imprimir