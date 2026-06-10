Emenda de Jean Mendonça garante recursos para transporte de universitários em Alta Floresta do oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/06/2026 às 13h40

Recursos destinados ao transporte de estudantes universitários de Alta Floresta D’Oeste serão garantidos por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Jean Mendonça. A medida foi formalizada durante agenda de trabalho no município, com a assinatura de termo de convênio junto à União dos Acadêmicos de Alta Floresta do Oeste, a UNAAFO.

A assinatura ocorreu em reunião com a participação do vereador Flamarion da Saúde e do prefeito Gio Damo. Conforme informado pelo parlamentar, os valores serão aplicados em despesas relacionadas ao deslocamento dos acadêmicos, incluindo combustível e manutenção dos veículos utilizados no transporte dos estudantes.

Jean Mendonça afirmou que a iniciativa tem como objetivo assegurar condições adequadas e seguras para que os universitários cheguem às instituições de ensino. Segundo ele, o apoio ao transporte estudantil representa uma forma de contribuir com a formação de profissionais e com o desenvolvimento de Rondônia.

O deputado também destacou que investir na educação significa investir no futuro do estado. Na avaliação apresentada por ele, garantir o acesso dos estudantes à universidade ajuda a ampliar oportunidades e a fortalecer a formação de pessoas que poderão atuar em diferentes áreas profissionais em Rondônia.