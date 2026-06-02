Em prol da segurança viária, sustentabilidade e saúde, 8º Ecobike será realizado com apoio do Detran-RO 

Por Jarlana Davy

Publicada em 02/06/2026 às 16h23

Um evento que une esporte, lazer e conscientização viária e ecológica, vai acontecer no próximo sábado (6), às 16h, em Porto Velho, com a realização da 8ª edição do “Ecobike – Pedalando pelo Meio Ambiente”. E o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), impulsionando a mobilidade sustentável e a qualidade de vida, apoia a iniciativa realizada por uma Agência de Turismo e Esportes Radicais, em parceria com a Associação Cultural Tribo do Mato. O ponto de encontro será na Praça Centro de Artes e Esportes Unificados Valmir Ferreira (CEU), localizada na Avenida Carlito Ernesto Barby, s/n, Bairro JK, Zona Leste da Capital.

Mais do que uma atividade esportiva, o Ecobike busca incentivar o uso da bicicleta como um meio de transporte alternativo, saudável e não poluente, além de promover a preservação ambiental diretamente na comunidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento está alinhado às diretrizes de mobilidade urbana sustentável e reforça a importância de práticas que beneficiam a coletividade. “Pedalar é um ato que contribui diretamente para a preservação do meio ambiente, ao reduzir impactos ambientais, promove melhorias significativas na saúde física e mental dos cidadãos, além de incentivar um estilo de vida mais seguro e consciente no trânsito”, evidenciou.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou a importância de apoiar iniciativas que promovam, de forma integrada, a segurança no trânsito, a saúde e a preservação do meio ambiente. “Nosso trabalho educativo tem como principal missão salvar vidas, incentivando comportamentos mais responsáveis, e o Ecobike reforça esse propósito ao estimular a mobilidade sustentável, contribuindo não apenas para um trânsito mais seguro, mas também para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. Prepare sua bicicleta, reúna sua família e venha pedalar conosco por um futuro mais verde, saudável e, acima de tudo, mais seguro para todos.”

COMO PARTICIPAR?

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma online. Para garantir sua vaga e participar do movimento de cidadania e integração, basta acessar o link oficial: https://viaesporte.com/evento/8-ecobike-porto-velho

PROGRAMAÇÃO

O evento é totalmente aberto ao público e foi planejado para reunir ciclistas experientes, famílias e entusiastas de todas as idades. Além do percurso ciclístico, a programação contará com ações solidárias e um ato simbólico de preservação: o plantio de mudas em pontos estratégicos da cidade, deixando um legado verde para Porto Velho.

Confira o cronograma completo para o sábado (6/6):

15h– Concentração dos participantes na Praça CEU

16h– Largada do passeio ciclístico

18h30 – Encerramento das atividades