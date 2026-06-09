Dia dos Namorados terá cinema a céu aberto no Parque da Cidade

Por Jhon Silva

Publicada em 09/06/2026 às 11h51

O amor vai ganhar um cenário especial em Porto Velho nesta sexta-feira (12). Para celebrar o Dia dos Namorados, a Prefeitura por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Funcultural, promove uma edição especial do Cinema a Céu Aberto no Parque da Cidade, reunindo romantismo, cultura e lazer em uma noite preparada para casais, famílias e todos que desejam viver uma experiência diferente ao ar livre.

A programação começa às 18h, com a abertura do parque e apresentação de música ao vivo com o cantor Madson Sales, criando o clima perfeito para quem pretende aproveitar a data de forma tranquila e aconchegante. A partir das 20h30, o público poderá assistir gratuitamente ao clássico "Luzes da Cidade", uma das obras mais marcantes da história do cinema.

Dirigido e estrelado por Charles Chaplin, o filme conta a emocionante história de um vagabundo que se apaixona por uma jovem florista cega que vive com a avó e enfrenta dificuldades para manter a casa onde mora. Em uma sequência de situações comoventes e divertidas, ele faz de tudo para ajudá-la, mostrando que gestos simples podem transformar vidas.

Além da sessão de cinema, haverá distribuição gratuita de pipoca para o público. A organização também convida os casais a levarem almofadas, mantas ou panos para se acomodarem confortavelmente no gramado e aproveitarem a experiência de assistir ao filme sob o céu de Porto Velho.

"Nosso objetivo é fazer com que os espaços públicos sejam cada vez mais utilizados pela população. O Cinema a Céu Aberto é uma oportunidade de proporcionar lazer, cultura e convivência para as famílias de Porto Velho." disse Bruno Holanda, presidente da Emdur.

"O Parque da Cidade foi pensado para ser um lugar de encontros, de convivência e de momentos especiais. No Dia dos Namorados, queremos proporcionar exatamente isso: uma noite para celebrar o amor, reunir famílias e amigos e aproveitar um espaço que é de todos." relatou o prefeito Léo Moraes.