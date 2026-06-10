Deputado Pedro Fernandes celebra inauguração da nova Base Descentralizada do SAMU de Cujubim

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 08h20

Os moradores de Cujubim passam a contar com uma estrutura mais moderna e adequada para o atendimento de urgência e emergência com a inauguração da reforma e ampliação da Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A obra foi realizada com recursos de emenda parlamentar, no valor de R$ 530 mil, destinados pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).



O investimento possibilitou melhorias na estrutura física da unidade, proporcionando mais conforto, segurança e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam no serviço. Com a nova base, o município fortalece sua rede de atendimento de urgência, garantindo mais eficiência e qualidade no suporte prestado à população.



Para o deputado Pedro Fernandes, a entrega da obra representa um avanço importante para a saúde pública de Cujubim e um investimento direto na preservação de vidas.



“Fico muito feliz em ver esse recurso transformado em uma obra concluída e entregue para a população. O SAMU desempenha um papel fundamental no atendimento de urgência e emergência, e oferecer uma estrutura adequada para os profissionais significa garantir mais qualidade, agilidade e segurança para quem precisa do serviço. É um investimento que impacta diretamente a vida das pessoas”, destacou.



O prefeito de Cujubim, João Becker, ressaltou que a nova estrutura é uma conquista importante para o município. “A entrega dessa nova estrutura representa um grande avanço para a saúde de Cujubim. Estamos oferecendo melhores condições de trabalho para as equipes e mais qualidade no atendimento à população. Agradeço ao deputado Pedro Fernandes por acreditar nessa demanda e destinar os recursos que tornaram essa obra possível”, disse.



A coordenadora do SAMU de Cujubim, Priscila Brito, afirmou que a inauguração da nova estrutura é a concretização de um sonho para toda a equipe e que o espaço oferece mais conforto, organização e funcionalidade para os profissionais que atuam diariamente no atendimento à população.

“É a realização de um sonho para toda a equipe. Hoje temos uma estrutura mais adequada, confortável e funcional para desenvolver nosso trabalho. Essa conquista reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado à população e traz mais dignidade para os profissionais que atuam diariamente salvando vidas”, reforçou.



A entrega da nova base do SAMU reforça o compromisso com o fortalecimento da saúde pública em Cujubim, garantindo uma estrutura mais adequada para os profissionais e mais qualidade no atendimento prestado à população.