Deputado Lúcio Mosquini defende segurança jurídica para produtores rurais em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 16h23

O deputado federal Lúcio Mosquini defendeu a necessidade de políticas públicas voltadas à segurança jurídica no campo e ao respeito ao direito de produzir em Rondônia. Segundo o parlamentar, o produtor rural deve ser tratado como parte da solução para o desenvolvimento econômico e para o abastecimento alimentar, e não como um problema.

Mosquini afirmou que a produção agropecuária e a proteção ambiental não precisam ocupar lados opostos. Para ele, é possível conciliar geração de emprego, preservação dos recursos naturais, fortalecimento do agronegócio e desenvolvimento, desde que haja equilíbrio e bom senso na condução das ações públicas.

De acordo com o deputado, Rondônia conta com uma população trabalhadora, que produz com responsabilidade e contribui de forma relevante para a economia estadual. Na avaliação apresentada por Mosquini, o setor precisa de apoio, incentivo e diálogo, em vez de perseguição e insegurança.

O parlamentar também criticou o que classificou como peso excessivo do governo, burocracia e atuação de órgãos ambientais que, segundo ele, acabam dificultando a vida de quem trabalha diariamente na produção de alimentos. Mosquini declarou que continuará atuando em defesa de quem planta e cria, com foco em um campo mais forte, produtivo e respeitado.