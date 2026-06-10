Deputada Sílvia Cristina participa da entrega de vans para as Apaes e entidades sociais

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 15h46

A deputada federal Sílvia Cristina destinou emenda e assegurou a compra de 11 novas vans, que serão entregues para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), instituições sociais e o Ifro. A solenidade de entrega está marcada para esta sexta-feira (12), às 9h, no Ifro Zona Norte, em Porto Velho.

“Sou madrinha das Apaes no Estado e sempre recebemos pedidos de veículos com a finalidade de transportar os alunos. Essa entrega contemplará as Apaes e também instituições sociais, e também uma ficará à disposição do Ifro”, disse a deputada.

Os veículos foram adquiridos através do programa Cidadania Plena, desenvolvido pelo Ifro em parceria com a deputada, que contempla ainda cursos profissionalizantes e a entrega de máquinas e implementos agrícolas.

Sugestão de Pauta – Entrega de 11 Vans

Nesta sexta-feira, dia 12, às 9h, serão entregues 11 vans zero quilômetro para as

Os veículos foram adquiridos com emendas da deputada federal Sílvia Cristina, através do programa Cidadania Plena, conduzido pelo Ifro.

SERVIÇO

Pauta: Entrega de 11 vans.

Data: 12/06/2026 – Sexta-feira

Horário: 9h

Local: Ifro Campus Zona Norte

Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira 3146, bairro Industrial, Porto Velho.

Sugestão de entrevistados: Deputada federal Sílvia Cristina, reitor do Ifro, Moisés Rosa e a integrante da Federação das Apaes, Ilda Salvático.

Mais informações: 69 99216-8616 - Eranildo Luna.