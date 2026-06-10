Delegado Camargo cobra transparência sobre fila de exame oftalmológico em Cacoal

Por Welik Soares

Publicada em 10/06/2026 às 08h10

O deputado estadual Delegado Camargo (podemos) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia solicitando informações detalhadas sobre a fila de espera para a realização do exame de tonometria no município de Cacoal. O parlamentar busca esclarecimentos sobre o número de pacientes aguardando atendimento, o tempo médio de espera e as medidas adotadas pelo Estado para reduzir a demanda reprimida.

A tonometria é um exame fundamental para medir a pressão intraocular e auxiliar no diagnóstico precoce de doenças como o glaucoma, uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Segundo o deputado, a falta de informações sobre a fila de espera tem gerado preocupação entre pacientes e profissionais da saúde, especialmente diante do risco de agravamento dos quadros clínicos em razão da demora no atendimento.

No documento encaminhado ao Poder Executivo, Delegado Camargo questiona quantos pacientes aguardam atualmente pelo exame, qual o tempo médio de espera entre o encaminhamento médico e a realização do procedimento, além da existência de contratos vigentes para oferta do serviço na rede pública estadual. O parlamentar também solicita informações sobre a quantidade de exames contratados e efetivamente realizados, os critérios utilizados para priorização dos pacientes e a eventual ampliação da oferta do serviço.

Para o deputado, a demora na realização de exames especializados representa um grave problema de saúde pública e pode comprometer diretamente a qualidade de vida da população.

"O diagnóstico precoce é determinante para evitar a progressão de diversas doenças. Quando um paciente permanece meses ou até anos aguardando um exame essencial, o sistema de saúde deixa de cumprir seu papel de prevenção e tratamento adequado", destacou.

Na justificativa da indicação, o parlamentar afirma que o crescimento da demanda reprimida por exames especializados evidencia um cenário preocupante de insuficiência da oferta, resultando em atrasos diagnósticos, agravamento de doenças e riscos à integridade física dos pacientes.

O documento também ressalta que a ausência de transparência e atualização dos dados relacionados às filas de espera dificulta o controle social e compromete o planejamento de políticas públicas voltadas à redução do problema. Segundo o deputado, sem informações precisas, torna-se mais difícil identificar gargalos, ampliar a capacidade de atendimento e garantir maior eficiência na gestão dos serviços de saúde.

Além dos dados sobre a fila, Delegado Camargo solicitou esclarecimentos sobre os principais entraves operacionais que têm contribuído para o aumento da demanda reprimida e o quantitativo de profissionais habilitados para a realização do exame em Rondônia.

Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o parlamentar afirmou que continuará acompanhando a situação e cobrando providências para garantir maior transparência e eficiência no atendimento à população.

"A saúde pública precisa funcionar para quem mais precisa dela. Meu papel é fiscalizar, cobrar respostas e buscar soluções para que os pacientes não sejam penalizados pela falta de planejamento e estrutura", concluiu.

A indicação foi encaminhada à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que deverão prestar os esclarecimentos solicitados pelo parlamentar.