CULTURA: Histórias que pedem ação antes de incerto futuro

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 08h00

No próximo dia 25 de junho, às 19h30, a Tenda dos Fundos, em Porto Velho, recebe o lançamento de O futuro não pode esperar, primeiro livro de ficção do professor, dramaturgo e diretor teatral Adailtom Alves Teixeira.

O futuro não pode esperar reúne uma série de pequenas histórias que falam de mudanças, que nos conduzem por um tempo de urgência. Cada escolha é um chamado das personagens aos/às leitores/as, adiar é calar, consentir. Viver, afinal, é um gesto que exige o agora. Porque o amanhã nunca está garantido.

O autor, Adailtom Alves Teixeira, escreveu narrativas incisivas, que nasceram da experiência que foi viver o ano mais quente da história na Amazônia Ocidental, 2024. Porém, o universo retratado vai além desse lugar e procura alcançar outras realidades. Como afirma: “Se o tempo corre rápido, qual o momento para decidir, para transformar?

Professor, dramaturgo, diretor, ator, esta é a primeira incursão do autor pela ficção fora do seu universo teatral. O livro terá distribuição gratuita pois foi contemplado no Edital de Chamamento Público Nº 008/2025 – Funcultural - PNAB. O lançamento contará ainda com a participação da psicóloga Elisabete Christofoletti, que fará uma conversa com os presentes acerca da urgência de nosso tempo.

SERVIÇO

Dia 25 de junho de 2026 às 19h30

Tenda dos Fundos – Rua Major Amarante, 850 – Arigolândia

O evento terá acessibilidade em Libras