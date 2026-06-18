Criminoso é recebido a tiros após invadir prédio na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 18/06/2026 às 09h00

Um homem invadiu as dependências de uma unidade do SENAI na madrugada desta quarta-feira (17), na Avenida Rio de Janeiro, bairro Lagoa, em Porto Velho, e fugiu após ser surpreendido por vigilantes do local.

De acordo com a ocorrência policial, um vigilante de 41 anos foi acionado pelo colega de serviço após um suspeito ser visto dentro da instituição carregando um saco de fibra com diversos objetos. Quando tentaram realizar a abordagem, o invasor correu pelas dependências do prédio na tentativa de escapar.

Durante a perseguição, o suspeito teria feito um movimento semelhante ao de sacar uma arma da cintura, fazendo com que o vigilante acreditasse estar diante de uma ameaça iminente. Diante da situação, ele efetuou um disparo de arma de fogo para conter a ação.

Mesmo após o disparo, o invasor conseguiu pular o muro da instituição e fugir em direção desconhecida. Na fuga, ele abandonou uma sacola contendo alguns pertences.

Ainda segundo a polícia, foram constatados danos em uma porta de blindex da sala de panificação e avarias em outros setores da unidade, caracterizando prejuízos ao patrimônio da instituição.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.