Comunidades dos distritos participam da construção de propostas para fortalecer a saúde pública

Por Gian Souza

Publicada em 05/06/2026 às 16h10

A gestão municipal dará início às pré-conferências da 11ª Conferência Municipal de Saúde, com encontros programados nas regiões da Ponta do Abunã e do Baixo Madeira. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a participação popular, ampliar o controle social e reunir propostas para a construção das políticas públicas de saúde do município.

As atividades contarão com a participação de gestores, profissionais da saúde, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conselheiros municipais e lideranças comunitárias. A proposta é ouvir as demandas da população e debater melhorias para os serviços de saúde ofertados nas localidades.

Na região do Baixo Madeira, as pré-conferências serão realizadas entre os dias 8 e 12 de junho, contemplando os distritos de Calama, Nazaré, São Carlos, Aliança, Nova Aliança, Caldeirão, Linha 28 e Santa Rita.

Já na Ponta do Abunã, os encontros acontecem entre os dias 8 e 13 de junho, nas localidades de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Abunã, Jaci-Paraná, Nova Mutum, União Bandeirante e Rio Pardo.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, as pré-conferências representam um espaço democrático de escuta e construção coletiva, permitindo que a população participe diretamente da elaboração das propostas que serão debatidas durante a conferência municipal.

“Essas pré-conferências são fundamentais para fortalecer a participação popular e garantir que a população tenha voz ativa na construção das políticas públicas de saúde. É um momento de escuta, diálogo e construção coletiva, onde usuários do SUS podem apresentar demandas e contribuir diretamente com propostas que serão debatidas na 11ª Conferência Municipal de Saúde”, destacou a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da participação popular para garantir avanços na saúde pública e reforçou o compromisso da gestão com as comunidades mais distantes.

“Nosso compromisso é garantir que todas as regiões sejam ouvidas, principalmente os distritos e comunidades mais afastadas. Essas pré-conferências aproximam a gestão da população e ajudam a construir soluções reais para fortalecer o atendimento de saúde em cada localidade”, afirmou o prefeito.

A mobilização busca garantir ampla participação popular nas discussões e deliberações sobre a saúde pública do município.