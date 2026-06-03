Comitiva da OAB Rondônia participa do Encontro Nacional da Jovem Advocacia em São Paulo

Por OAB-RO

Publicada em 03/06/2026 às 10h42

A comitiva da OAB Rondônia participou do Encontro Nacional da Jovem Advocacia (ENJA), realizado na cidade de São Paulo. O evento reuniu jovens advogados e advogadas de todas as regiões do país para uma programação voltada ao desenvolvimento de carreira, capacitação técnica e integração profissional.

Participação de destaque e representatividade

Rondônia teve uma delegação numerosa e ativa nos debates nacionais. Representando a Seccional, estiveram presentes a vice-presidente da OAB RO, Vanessa Esber; a secretária-geral adjunta, Thalia Pena; o conselheiro federal e procurador nacional de defesa das prerrogativas, Alex Sarkis; a ouvidora nacional da Jovem Advocacia e conselheira federal, Vitória Jeovana; o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Renan Correia Rodrigues; o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia (ESA RO), Vinícius de Assis, além de diversos profissionais em início de carreira do estado.

Os integrantes de Rondônia atuaram não apenas como participantes das atividades, mas também integraram a programação oficial como palestrantes e debatedores, compartilhando experiências regionais e contribuindo com as discussões nacionais sobre os rumos da advocacia jovem.

Espaço de capacitação e carreira

O ENJA é consolidado como um dos principais ambientes de debate sobre os desafios práticos enfrentados nos primeiros anos de exercício profissional. A programação contou com painéis sobre inovação no mercado de trabalho, o uso de novas ferramentas tecnológicas, ética na profissão e a construção de oportunidades de inserção mercadológica. O objetivo do encontro é fornecer instrumentos para o aperfeiçoamento contínuo e a valorização da advocacia iniciante.

O presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB RO, Renan Correia Rodrigues, avaliou a relevância do encontro para o fortalecimento da classe no estado.

“O ENJA é um espaço fundamental para fortalecer a jovem advocacia brasileira. Estar presente nesse encontro significa investir em capacitação, troca de experiências e construção de oportunidades para quem está iniciando a carreira. Rondônia participou ativamente dos debates e mostrou, mais uma vez, a força da nossa advocacia jovem no cenário nacional”, afirmou Renan Correia Rodrigues.

A vice-presidente da Seccional, Vanessa Esber, reforçou o compromisso institucional da gestão com os profissionais que estão ingressando no mercado.

“A OAB Rondônia tem um compromisso permanente com a valorização e o desenvolvimento da jovem advocacia. Participar de eventos como o ENJA é essencial para aproximar profissionais, compartilhar conhecimento e oferecer ferramentas que contribuam para uma atuação cada vez mais qualificada e preparada para os desafios da profissão”, destacou Vanessa Esber.

A OAB Rondônia encerra a participação no Encontro Nacional reafirmando sua política de incentivo e suporte aos novos inscritos. A Seccional continuará apoiando a inserção dos jovens advogados nos principais fóruns deliberativos do país, revertendo a experiência adquirida em novos projetos, cursos de aperfeiçoamento e políticas institucionais que facilitem o início da trajetória profissional em Rondônia.