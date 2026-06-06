Com trabalho contínuo, Prefeitura avança no combate aos alagamentos e na limpeza urbana

Por Augusto Soares

Publicada em 06/06/2026 às 11h19

Preparar Porto Velho para o período de chuvas intensas tem sido uma das prioridades da atual gestão municipal. Com investimentos contínuos em infraestrutura e drenagem urbana, a Prefeitura trabalha para eliminar pontos críticos de alagamento em diferentes regiões da cidade, resultado de anos sem a manutenção adequada do sistema de escoamento das águas pluviais.

O trabalho tem o objetivo de garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população, além de reduzir os constantes transtornos, prejuízos materiais e riscos à saúde pública, devido ao acúmulo de água parada e sujeira que atraem doenças.

Em continuidade ao planejamento estratégico de melhoria do sistema de drenagem urbana, nesta segunda-feira (1º de junho), equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciaram novas ações em duas frentes de trabalho, onde a Prefeitura já implantou novas tubulações.

As intervenções acontecem na rua União com a rua Esparta, no bairro Porto Cristo, e na esquina das avenidas Mamoré e Sete de Setembro, com a finalidade de concluir os trabalhos e garantir mais tranquilidade aos moradores da região.

“Estamos realizando o acabamento e o reforço das novas manilhas instaladas, utilizando alvenaria para garantir maior estabilidade e durabilidade às estruturas. Esse trabalho é fundamental para assegurar a eficiência do sistema e ampliar sua vida útil”, afirmou o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede.

O secretário explicou ainda que a etapa de contenção é de suma importância na preservação da rede de drenagem, já que evita o acúmulo de terra, resíduos e materiais descartados irregularmente nas vias públicas, que podem ser carregados pelas enxurradas e comprometer o funcionamento eficaz da tubulação.

“Estamos enfrentando problemas históricos com trabalho, planejamento e presença nas ruas. Investir em drenagem e manter a cidade limpa significa evitar transtornos, preservar o patrimônio das famílias e cuidar das pessoas. Esse é um compromisso da nossa gestão: construir uma Porto Velho mais organizada, segura e preparada para o futuro”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

LIMPEZA

Além das intervenções no sistema de drenagem, a Prefeitura de Porto Velho também mantém um amplo trabalho de limpeza urbana em diversas regiões da capital. Como parte desse esforço contínuo, equipes realizaram serviços de limpeza e manutenção nas imediações das avenidas José Vieira Caúla e Guaporé, duas vias de grande importância e de fluxo intenso de veículos e pedestres.

Os trabalhos incluíram a roçagem da vegetação, pintura dos meios-fios e recolhimento de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços. As ações contribuem para a melhoria do aspecto urbano, garantem mais segurança na mobilidade urbana e auxiliam na conservação dos espaços públicos.

“Todas essas ações reafirmam o compromisso feito pelo prefeito Léo Moraes com uma cidade mais limpa, organizada e preparada para atender às necessidades da população”, ressaltou o secretário-executivo da Seinfra, Giovanni Marini.