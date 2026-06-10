CER II promove Oficina Culinária “Poderoso Chefinho” para estimular hábitos alimentares saudáveis entre crianças

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 14h16

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura (SEMUSA), por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), realizou na última terça-feira, 09 de junho, a Oficina Culinária “Poderoso Chefinho”, uma atividade lúdica e educativa voltada ao público infantil. O evento aconteceu nas dependências do CER II, em Rolim de Moura, reunindo crianças em momentos de aprendizado, interação e diversão. O CER II integra a rede municipal de atendimento especializado em reabilitação e desenvolvimento infantil.

Durante a oficina, os participantes tiveram contato com diferentes alimentos e experiências sensoriais, explorando texturas, cores, aromas e sabores por meio de atividades práticas. Entre os itens trabalhados estavam cookies de banana, milho crocante e pão de queijo colorido, preparados de forma adaptada para despertar o interesse das crianças pela alimentação saudável.

De acordo com a equipe organizadora, o principal objetivo da ação não foi incentivar a experimentação obrigatória dos alimentos, mas proporcionar uma relação positiva com a alimentação, estimulando a curiosidade, a autonomia e o aprendizado por meio do brincar.

A diretoria do CER II destacou que iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento infantil, fortalecendo aspectos sensoriais, cognitivos e sociais das crianças atendidas pela unidade. O trabalho também reforça a importância da participação da família na construção de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida.

A Secretaria de Saúde ressalta que ações educativas e preventivas fazem parte das estratégias desenvolvidas pelo município para promover saúde e qualidade de vida, aproximando os serviços de saúde das famílias e incentivando práticas que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças.