Centro de Atenção Psicossocial de Jaru promove oficina de pintura terapêutica em grupo

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 14h30

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realiza, nas segundas e sextas-feiras, oficinas de pintura terapêutica para mais de 20 pacientes atendidos pela unidade.

A atividade tem como objetivo incentivar formas de expressão emocional dos participantes, além de estimular a criatividade, fortalecer vínculos sociais e contribuir para a inclusão e autonomia dos pacientes, inclusive com possibilidade de geração de renda.

Durante a oficina, os participantes compartilham experiências, desenvolvem habilidades e participam de um ambiente de acolhimento e interação, promovendo benefícios importantes para a saúde mental e emocional.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, as oficinas terapêuticas desenvolvidas pelo CAPS fazem parte das ações de cuidado humanizado ofertadas pela rede municipal de saúde. “As atividades em grupo proporcionam acolhimento, fortalecimento de vínculos e auxiliam os pacientes no enfrentamento dos desafios do cotidiano por meio da arte e da convivência social”, destacou.