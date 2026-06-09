Capital passa a integrar sistema nacional e amplia ações de combate à fome 

Por Jean Carla Costa

Publicada em 09/06/2026 às 12h02

Porto Velho passa a fazer parte oficialmente do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), conforme a Resolução nº 23, de 29 de maio de 2026, publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A adesão coloca a capital rondoniense entre os municípios brasileiros habilitados a participar de forma mais integrada das políticas públicas voltadas à garantia do direito à alimentação adequada e ao combate à insegurança alimentar.

Com a inclusão no sistema, Porto Velho passa a ter acesso a mecanismos que fortalecem o planejamento, a execução e o monitoramento de ações voltadas à segurança alimentar e nutricional, além de ampliar a articulação entre o poder público e a sociedade civil na construção de políticas que beneficiem famílias em situação de vulnerabilidade.

Para o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Douglas Bener, a adesão representa um importante avanço para o fortalecimento da agricultura familiar e para a ampliação das políticas públicas de abastecimento alimentar no município. "A entrada de Porto Velho no SISAN é uma conquista importante para toda a população. Isso fortalece as ações que já desenvolvemos junto aos produtores rurais, às feiras livres e às agroindústrias familiares, garantindo mais oportunidades para quem produz e mais segurança alimentar para quem consome. É um passo estratégico para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade", destacou Douglas Bener.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que a adesão reforça o compromisso da gestão municipal com o combate à fome e a promoção da qualidade de vida da população. "Porto Velho avança mais uma vez em políticas públicas que impactam diretamente a vida das pessoas. Integrar o SISAN significa ampliar nossa capacidade de buscar recursos, firmar parcerias e desenvolver programas que garantam alimentação de qualidade para quem mais precisa. É uma ação que une desenvolvimento social, fortalecimento da agricultura familiar e dignidade para as famílias porto-velhenses", afirmou o prefeito.

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem como objetivo formular e implementar políticas e planos voltados à segurança alimentar, promover a integração entre os entes governamentais e a sociedade civil e acompanhar ações que assegurem o direito humano à alimentação adequada em todo o país.