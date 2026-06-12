Campus Colorado do Oeste seleciona professor substituto de Matemática

Por IFRO

Publicada em 12/06/2026 às 09h15

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professor(a) substituto(a) para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste. A seleção é para a área Matemática.

A inscrição é gratuita e pode ser feita do dia 10 até o dia 15 de junho de 2026, exclusivamente pela internet através do formulário eletrônico, conforme normas detalhadas do Edital 26/2026/COL/IFRO, que se encontra disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-26

Para concorrer a esta seleção, na área de Matemática a formação exigida é Licenciatura em Matemática. Quem for contratado(a) como Professor(a) Substituto(a) por esta seleção terá exercício no Campus Colorado do Oeste do IFRO, ministrando aulas presenciais.

Neste processo é prevista uma vaga, que é na categoria de ampla concorrência. Além da vaga de contratação imediata, candidatos(as) aprovados(as) dentro do limite de classificação permanecerão em cadastro reserva, podendo ser convocados(as) posteriormente para o Campus Colorado ou outras unidades do IFRO, dentro do prazo de validade do certame.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do IFRO, com lotação no Campus Colorado do Oeste. O cargo é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 4.478,03 a R$ 8.340,33, de acordo a titulação já possuída pela pessoa na contratação, além de outros auxílios, conforme detalhado no edital.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira é a Prova de Desempenho Didático, que será virtual e está prevista para ocorrer em 22 de junho. A segunda etapa é a Prova de Títulos, de caráter classificatório. Os detalhes da execução e responsabilidades de quem participar das provas, bem como o cronograma completo do processo, constam no Edital 26/2026/COL/IFRO, disponível em:

https://bit.ly/ifrocol-2026-26

Mais informações podem ser obtidas através da Central de Atendimento pelo e-mail: [email protected]